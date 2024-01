Europapokal kompakt: Go West für Bietigheim und THC

Heimspiel in der Gruppenphase der Handball European League für die HSG Bensheim/Auerbach. Der Thüringer HC muss hingegen ebenso nach Frankreich reisen wie die SG BBM Bietigheim in der Champions League.

Lisa Friedberger will mit Flames von Bensheim/Auerbach den ersten Sieg in der Gruppe. Andrea Müller / Flames

Champions League Frauen

Mit dem 33:29-Auswärtssieg beim schwedischen Doublesieger IK Sävehof vergangenen Samstag haben die SG-Ladies den dritten Tabellenplatz in der Champions League-Gruppe A zurückerobert und erstmals in der Klubgeschichte die Teilnahme an den Play-offs klar gemacht.

Um noch den direkten Einzug ins Viertelfinale zu schaffen, muss einerseits auf einen Ausrutscher des Zweitplatzierten Odense Handbold gehofft werden, vor allem aber sollten dafür die Bietigheimerinnen jedes der noch vier ausstehenden Gruppenspiele gewinnen. Bei Gegner Brest bekommt Katharina Filter im Tor nicht nur durch Julie Foggea, sondern künftig auch von Cleopatre Darleux Unterstützung. Nach mehrmonatiger Pause aufgrund einer Gehirnerschütterung gab die Olympiasiegerin unter der Woche ihr Comeback.

Die beiden Topteams könnten den Kampf um die Play-offs entscheiden, denn die Däninnen müssen zum Sechsten Debrecen und der Spitzenreiter reist zum Siebten Buducnost Podgorica. Das Team aus Montenegro darf sich keinen Punktverlust erlauben. Vom Spiel zwischen Brest und Bietigheim könnte der CSM Bukarest profitieren, der Schlusslicht IK Sävehof zu Gast hat.

Die Parallelgruppe eröffnet der FTC Budapest mit einem Heimspiel gegen Tabellennachbar Krim Ljubljana. Der Sieger könnte sich ein wenig Luft verschaffen, denn der Siebte Rapid Bukarest reist zum Dritten Ikast Haandbold. Titelverteidiger Vipers Kristiansand, der mit finanziellen Schwierigkeiten kämpft, muss zu Spitzenreiter Team Esbjerg und der HB Metz um Alina Grijseels ist bei Schlusslicht Zaglebie Lubin zu Gast.

» Tabellen EHF Champions League Frauen

EHF European League

In der EHF European League endet die Hinrunde der Gruppenphase. In vier Viergruppen kämpfen sechzehn Teams um den Einzug ins Viertelfinale, darunter sind mit dem Thüringer HC und der HSG Bensheim/Auerbach auch zwei deutsche Vereine. Borussia Dortmund und der VfL Oldenburg waren in der 3. Qualifikationsrunde gescheitert.

Da die Weststadthalle in Bensheim nicht den Anforderungen der EHF entspricht, weichen die Flames gegen den MKS Perla Lublin nach Elsenfeld aus, der Heimstätte des TV Großwallstadt. Ich will, dass wir die Dinge, die wir angesprochen haben, ändern und umsetzen. Ich will, dass wir schauen, dass wir unsere Fehler minimieren, dass wir weniger Fehlwürfe machen und dass wir alles daransetzen, dieses Spiel zu gewinnen", so Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm vor dem Duell der beiden noch punktlosen Teams. Mit dem CS Gloria Bistrita-Nasaud und Neptunes de Nantes stehen sich auch die beiden Topteams gegenüber.

Verfolgerduell für den Thüringer HC. Bei Chambray Touraine kann der Bundesligist seine Tabellenführung festigen. In Tours trifft das Team auf die ehemalige THC-Spielerin Manon Houette. "Wir wissen, dass Chambray in diesem Jahr angetreten ist, um aus der Gruppe herauszukommen. Dieses Mal kennen sie uns und werden uns nicht unterschätzen wie letztes Jahr. Wir müssen die Startphase wie gegen Braila gestalten und von Anfang an Druck erzeugen", so THC-Chefcoach Herbert Müller. Der zweite Verfolger Dunarea Braila um Nationalspielerin Meike Schmelzer hat eine Pflichtaufgabe bei Schlusslicht Lokomotiva Zagreb zu lösen.

In der Gruppe A gibt es ein Spitzenspiel, Podravka Vegeta Koprivnica möchte im direkten Duell vor heimischer Kulisse an Tabellenführer Storhamar vorbeiziehen. Im Tabellenkeller wollen Vac und Nykøbing den ersten Sieg. In der Gruppe A reist Tabellenführer Mosonmagyarovar zu Verfolger Malaga. Die Norwegerinnen von Sola HK haben ein Heimspiel gegen Targu-Jiu.

» Tabellen EHF European League Frauen