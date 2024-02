Europapokal kompakt: Freitagsspiel in Champions League

Die EHF Champions League startet bereits am Freitagabend, Bietigheim hingegen hat am Sonntag ein Heimspiel. Am Samstag sind die deutschen Klubs in der EHF European League gefordert, Bensheim/Auerbach muss zum Rückrundenauftakt reisen, der Thüringer HC spielt zuhause.

Champions League Frauen

Drittletzter Spieltag in der Gruppenphase, neben Györi Audi ETO können auch zwei weitere Klubs vorzeitig das Ticket für das Viertelfinale lösen. Zum einen ist dies Györ-Verfolger Odense in der Gruppe A sowie der Sieger im Topspiel zwischen HB Metz und dem Team Esbjerg in der Gruppe B. Allerdings sind beide noch auf die Ergebnisse der anderen Teams angewiesen.

Am Freitag eröffnet das Kellerduell zwischen IK Sävehof und Buducnost Podgorica den 12. Spieltag. Beide Teams haben schon keine Chance mehr auf den Einzug in die Play-offs. Am Samstag hat der Zweite Odense Haandbold den direkten Verfolger Brest Bretagne zu Gast. "Brest hat in letzter Zeit eine beeindruckende Stabilität und Form gezeigt, daher wissen wir, dass wir es mit einem hochkarätigen Gegner zu tun haben", so Odenses Coach Ole-Gustav Gjekstad.

Der verlustpunkfreie Spitzenreiter Györ empfängt mit dem CSM Bukarest ebenfalls ein Team, das noch um den direkten Einzug ins Viertelfinale kämpft. Sollten Bukarest und Brest ihre Auswärtshürden nicht meistern, dann könnte davon Bietigheim am Sonntag profitieren und auf Rang 3 springen, auch wenn das direkte Ticket ins Viertelfinale schon weg ist. Mit einem Heimsieg würde man auch den Verfolger Debrecen distanzieren.

"Seit unserem ersten Aufeinandertreffen hat sich Schaeffler deutlich gesteigert. Wir sind davor gewarnt und werden uns wieder gezielt auf dieses Match vorbereiten, um mit der Unterstützung unserer tollen Fans zwei Punkte zu holen", so BBM-Coach Jakob Vestergaard.

» Liveticker SG BBM Bietigheim - DVSC Debrecen

In der Parallelgruppe B könnte Krim Ljubljana den Sprung in die Play-offs mit einem Heimsieg über den Dritten Ikast fixieren. Die Däninnen müssen hingegen mit Blick auf den direkten Sprung ins Viertelfinale punkten, denn am Sonntag stehen sich die beiden Topteams HB Metz und Team Esbjerg gegenüber.

Der mit Ljubljana punktgleiche Titelverteidiger Vipers Kristiansand hat das punktlose Schlusslicht Zaglebie Lubin zu Gast. Ein Schlüsselduell im Kampf um die Play-offs bestreiten der Siebte Rapid Bukarest und der Sechste FTC Budapest. Das Team um die deutsche Nationalspielerin Emily Bölk reist mit einem Zähler Vorsprung zum Derby nach Rumänien.

» Tabellen EHF Champions League Frauen

EHF European League

In der EHF European League startet die Rückrunde der Gruppenphase. In vier Viergruppen kämpfen sechzehn Teams um den Einzug ins Viertelfinale, darunter sind mit dem Thüringer HC und der HSG Bensheim/Auerbach auch zwei deutsche Vereine. Borussia Dortmund und der VfL Oldenburg sind in der 3. Qualifikationsrunde gescheitert.

Im Hinspiel konnte die HSG Bensheim/Auerbach einen 35:29-Sieg einfahren. Historisch, es war der erste Sieg der Vereinsgeschichte gegen ein internationales Team. Um den möglichen Sprung ins Viertelfinale zu schaffen, muss man allerdings nun in Polen nachlegen. Denn die Spitzenteams Bistrita-Nasaud und Nantes haben jeweils 5:1 Zähler.

"Ich glaube Lublin hat nicht damit gerechnet, dass sie bei uns verlieren und die werden jetzt mit ganz viel Wut vor eigenem Publikum alles daransetzen, um das Spiel gegen uns zu gewinnen. Uns erwartet eine volle Halle mit frenetischen Fans und wir müssen schauen, dass wir weiter an uns glauben. Ich denke, dass wir trotz unserer Personalsituation stark genug sind, um sie auch das zweite Mal zu schlagen", erwartet Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm "ein ganz, ganz schweres Spiel".

"Im ersten Spiel hat mich am meisten überrascht, wie effektiv unsere Gegner gespielt haben, als sie müde waren. Die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, wenn sie sehr müde sind, war viel besser als bei unserer Mannschaft. Das ist definitiv ein großer Vorteil dieser Mannschaft. Wir müssen bestimmte Elemente verbessern, unsere Verteidigung verbessern und in den späten Phasen des Spiels effizienter entscheiden", erklärt Lublins Trainerin Edyta Majdzinska.

» Liveticker MKS Perla Lublin - HSG Bensheim/Auerbach

Der Thüringer HC führt die Tabelle der Gruppe B verlustpunktfrei an und kann nun mit einem weiteren Sieg über Chambray Touraine vorzeitig den Sprung ins Viertelfinale fixieren. Die Mannschaft hat sozusagen drei "Matchbälle", und wenn es nach Coach Herbert Müller geht, "soll der erste davon möglichst schon genutzt werden". Allerdings kommt die Mannschaft aus einer Krankheitswelle, das Ligaspiel gegen Metzingen am vergangenen Wochenende musste abgesagt werden. Verfolger Dunarea Braila hat am Sonntag Schlusslicht Lokomotiva Zagreb zu Gast.

"Wir haben in dieser Saison jedes Spiel in der EHF European League gewonnen, und wir wollen auch in der Gruppenphase gewinnen, vor allem zu Hause vor unseren unglaublichen Fans. Das Spiel in Chambray war nicht einfach, wir müssen besser ins Spiel kommen als dort. Ich erwarte ein wirklich hartes und enges Spiel, hoffentlich mit dem besseren Ende für unser Team", so THC-Torhüterin Dinah Eckerle.

» Liveticker Thüringer HC - Chambray-Touraine

In der Gruppe A kommt es zum Topspiel zwischen Storhamar HE und Podravka Vegeta Koprivnica. Der Dritte Vac reist hingegen zum punktlosen Schlusslicht Nykøbing. Mit Mosonmagyarovar und Malaga stehen sich zwei Teams gegenüber, die mit 4:2 Zählern gestartet sind. Punktgleich ist auch der norwegische Vertreter Sola HK, der zum punktlosen Schlusslicht Targu Jiu reist.

» Tabellen EHF European League Frauen