Europapokal kompakt: Flames verlieren in Elsenfeld, Bietigheim mit Auswärtssieg

Heimspiele in der Gruppenphase der Handball European League für die HSG Bensheim/Auerbach und den Thüringer HC. In der Champions League musste Bietigheim hingegen nach Schweden - und landete einen Auswärtssieg.

Champions League Frauen

Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim haben ihre Negativserie in der Champions League beendet: Der deutsche Meister und Pokalsieger gewann am Samstag mit 33:29 (14:15) beim schwedischen Club IK Sävehof. Zuvor hatte das Team von Trainer Jakob Vestergaard in der Königsklasse viermal nacheinander verloren. Sävehof wartet in der Gruppe A der Handball Champions League der Frauen weiter auf den ersten Punkt.

Karolina Kudlacz-Gloc, Isabelle Andersson und Veronika Mala erzielten jeweils fünf Tore für die Bietigheimerinnen, die ab der kommenden Saison als HB Ludwigsburg auf die Platte gehen. Das Team verbesserte sich zumindest vorübergehend auf den dritten Platz und liegt weiter auf Kurs in Richtung K.O.-Runde. Die ersten beiden Plätze der Gruppe A, die zum direkten Einzug ins Viertelfinale berechtigen, liegen aber weiter ein ganzes Stück entfernt. Sävehof steht mit null Punkten am Tabellenende. » Spielbericht Sävehof - Bietigheim

Mit Odense und Györ standen sich die beiden Topteams der Gruppe ebenfalls am Samstag gegenüber, der Spitzenreiter aus Ungarn konnte seine Führung mit einem 31:30-Auswärtserfolg weiter ausbauen. Für Bietigheim sind aber die beiden Sonntagspartien bedeutend, der Siebte Buducnost Podgorica steht im Heimspiel gegen DVSC Debrecen unter Druck. Zudem duellieren sich mit Brest Bretagne und dem CSM Bukarest die beiden Tabellennachbarn des Deutschen Meisters.

» Tabellen EHF Champions League Frauen

EHF European League

In der EHF European League ist die Gruppenphase gestartet. In vier Viergruppen kämpfen sechzehn Teams um den Einzug ins Viertelfinale, darunter sind mit dem Thüringer HC und der HSG Bensheim/Auerbach auch zwei deutsche Vereine. Borussia Dortmund und der VfL Oldenburg waren in der 3. Qualifikationsrunde gescheitert.

Da die Weststadthalle in Bensheim nicht den Anforderungen der EHF entspricht, wichen die Flames gegen den CS Gloria Bistrita-Nasaud nach Elsenfeld aus, der Heimstätte des TV Großwallstadt. Die Rumäninnen waren aber zu stark für den Bundesligist, die Flames unterlagen mit 27:35. Zeitgleich standen sich in der Gruppe C auch Lublin und Nantes gegenüber, die Französinnen feierten mit dem 34:29-Auswärtserfolg ebenso den zweiten Sieg. » Spielbericht Bensheim - Bistrita-Nasaud

Topspiel für den Thüringer HC, denn auch Gegner Dunarea Braila war mit einem Sieg in die Gruppe B gestartet. Die Rumäninnen hatten unter in der Qualifikation Borussia Dortmund ausgeschaltet. Mit Meike Schmelzer, Crina Pintea, Jovana Sazdovska, Eliza Buceschi und Almudena Rodriguez sind im Kader der Rumäninnen gleich mehrere ehemalige THC-Spielerinnen.

"Sollten wir das Spiel gewinnen, wäre es eine ausgezeichnete Ausgangsposition. Mit 4:0-Punkten liegt der Druck dann bei den anderen", sagte THC-Coach Herbert Müller im Vorfeld des 32:28-Heimerfolgs. Zeitgleich trat Lokomotiva Zagreb bei Chambray Touraine in Tours an. Die Französinnen, nächster Gegner des THC, konnten sich mit 27:25 durchsetzen und die ersten Punkte sammeln. » Spielbericht Thüringer HC - Braila

Die anderen beiden Gruppen sind am Sonntag im Einsatz. Zum Abschluss des Spieltags folgt mit Sola HK gegen Mosonmagyarovar in der Gruppe D ein weiteres Topspiel zweier verlustpunktfreier Teams. Entsprechend hoffen im Vorfeld auch Targu Jiu und Malaga auf die ersten Pluspunkte. In der Gruppe A kann Storhamar im Heimspiel gegen Vac seine weiße Weste wahren, die Ungarinnen sind vergangene Woche mit einem Remis gegen Podravka Vegeta Koprivnica gestartet. Die Kroatinnen haben Schlusslicht NFH Nykøbing zu Gast.

» Tabellen EHF European League Frauen