Europapokal kompakt: Bensheim/Auerbach in Elsenfeld, Bietigheim bei Schlusslicht

Heimspiele in der Gruppenphase der Handball European League für die HSG Bensheim/Auerbach und den Thüringer HC. In der Champions League muss Bietigheim hingegen nach Schweden.

Champions League Frauen

Für die SG BBM Bietigheim wartet nach zuletzt vier Niederlagen nun das Gruppenschlusslicht IK Sävehof. In Gruppe A der Champions League steht das sehr junge schwedische Team nach neun Spielen weiterhin ohne Punkt am Tabellenende. Das Hinspiel am 22. Oktober gewann die SG BBM in Ludwigsburg klar mit 30:21.

Der Rückstand auf Platz zwei, der den direkten Einzug ins Viertelfinale bedeutet, beträgt vier Punkte. Allerdings ist die Qualifikation für die Playoffs, wofür sich die Teams auf den Rängen drei bis sechs qualifizieren, bei einem Sieg in Schweden und dann noch vier ausstehenden Spielen möglicherweise gesichert.

Mit Odense und Györ stehen sich die beiden Topteams der Gruppe gegenüber. Für Bietigheim sind aber die beiden Sonntagspartien bedeutend, der Siebte Buducnost Podgorica steht im Heimspiel gegen DVSC Debrecen unter Druck. Zudem duellieren sich mit Brest Bretagne und dem CSM Bukarest die beiden Tabellennachbarn des Deutschen Meisters.

» Tabellen EHF Champions League Frauen

EHF European League

In der EHF European League ist die Gruppenphase gestartet. In vier Viergruppen kämpfen sechzehn Teams um den Einzug ins Viertelfinale, darunter sind mit dem Thüringer HC und der HSG Bensheim/Auerbach auch zwei deutsche Vereine. Borussia Dortmund und der VfL Oldenburg waren in der 3. Qualifikationsrunde gescheitert.

Da die Weststadthalle in Bensheim nicht den Anforderungen der EHF entspricht, weichen die Flames gegen den CS Gloria Bistrita-Nasaud nach Elsenfeld aus, der Heimstätte des TV Großwallstadt. "Ich hoffe, dass viele Fans kommen und dass wir uns gut präsentieren. Dann schauen wir, was am Ende dabei herauskommt", so Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm. Zeitgleich stehen sich in der Gruppe C auch Lublin und Nantes gegenüber.

Topspiel für den Thüringer HC, denn auch Gegner Dunarea Braila ist mit einem Sieg in die Gruppe B gestartet. Die Rumäninnen hatten unter in der Qualifikation Borussia Dortmund ausgeschaltet. Mit Meike Schmelzer, Crina Pintea, Jovana Sazdovska, Eliza Buceschi und Almudena Rodriguez sind im Kader der Rumäninnen gleich mehrere ehemalige THC-Spielerinnen. "Sollten wir das Spiel gewinnen, wäre es eine ausgezeichnete Ausgangsposition. Mit 4:0-Punkten liegt der Druck dann bei den anderen", sagt THC-Coach Herbert Müller. Zeitgleich tritt Lokomotiva Zagreb bei Chambray Touraine in Tours an.

Die anderen beiden Gruppen sind am Sonntag im Einsatz. Zum Abschluss des Spieltags folgt mit Sola HK gegen Mosonmagyarovar in der Gruppe D ein weiteres Topspiel zweier verlustpunktfreier Teams. Entsprechend hoffen im Vorfeld auch Targu Jiu und Malaga auf die ersten Pluspunkte. In der Gruppe A kann Storhamar im Heimspiel gegen Vac seine weiße Weste wahren, die Ungarinnen sind vergangene Woche mit einem Remis gegen Podravka Vegeta Koprivnica gestartet. Die Kroatinnen haben Schlusslicht NFH Nykøbing zu Gast.

» Tabellen EHF European League Frauen