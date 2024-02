Europapokal Frauen kompakt: Ende der Gruppenphasen mit wichtigen Entscheidungen

Die EHF Champions League geht in den letzten Spieltag, noch immer sind nicht alle Entscheidungen um den Einzug ins Viertelfinale oder in die Play-offs gefallen. Auch in der European League geht es um die Tickets für das Viertelfinale.

Champions League Frauen

Die SG BBM Bietigheim empfängt Montenegros Serienmeister Buducnost Podgorica. Auf Bietigheimer Seite muss Cheftrainer Jakob Vestergaard neben der langzeitverletzten Melinda Szikora auch auf die international weiterhin nicht für die SG BBM spielberechtigte Noemi Hafrá verzichten. Allerdings kann die Ungarin möglicherweise interessante Insights liefern, da sie von Juli bis Dezember 2023 als Leihgabe von Györ in Podgorica spielte, ehe sie nach Bietigheim kam.

"Wir wollen den Zuschauern im letzten Heimspiel der Gruppenphase eine tolle Leistung bieten. Für uns wird es wichtig sein, zwei gute und konstante Halbzeiten zu spielen, um wieder in unseren Spielfluss zu kommen; vor allem die zweite Halbzeit gegen CSM hat uns viel Mut gemacht. Danach werden wir weiter hart arbeiten, um für die Play-Offs gut gerüstet zu sein", so Bietigheims Antje Döll.

Mit einem Sieg gegen Buducnost und einer Niederlage von DVSC Schaeffler Debrecen, das am Sonntag beim noch punktlosen IK Sävehof antritt, könnten sich die SG-Ladies noch auf Tabellenplatz fünf verbessern. Es klingt nach einem theoretischen Szenario. Gruppensieger Györi Audi ETO hat Brest Bretagne um die deutsche Torhüterin Katharina Filter zu Gast, die Französinnen könnten noch Rang 3 erreichen, wenn man mindestens einen Zähler mehr holt als der CSM Bukarest.

Die Rumäninnen bestreiten das Topspiel beim Tabellenzweiten Odense Haandbold. Aktuell trennen die Teams zwei Zähler, doch Bukarest hatte sein Heimspiel am 1. Spieltag mit 28:24 gewonnen. Damit würde ein einfacher Auswärtssieg für den direkten Einzug ins Viertelfinale reichen. Odense benötigt ein Remis, um die erste Runde der Play-offs zu überspringen.

Wer wird Bietigheims Gegner?

In der Gruppe B stehen noch wichtige Entscheidungen bevor. An der Tabellenspitze kämpfen drei Teams noch um zwei Tickets für das Viertelfinale und unten will ebenfalls ein Trio die letzten beiden Plätze für die Play-offs besetzen. Gleich zweimal gibt es dabei Schlüsselduelle - Metz empfängt den FTC Budapest und Rapid Bukarest hat das Team Esbjerg zu Gast. Der Vierte Kristiansand hat den Dritten Ikast Haandbold zu Gast und Krim Ljulbjana muss als aktueller Fünfter gegen das punktlose Schlusslicht Zaglebie Lubin spielen.

Die Vipers Kristiansand sind Gegner der SG BBM Bietigheim, wenn der Deutsche Meister noch an Debrecen auf Rang 5 vorbeizieht. Ansonsten misst man sich allerdings mit dem Gruppendritten. Metz und Esbjerg gehen mit jeweils 20 Pluspunkten in den letzten Spieltag, einen Zähler weniger hat Ikast. Die Französinnen haben den Direktvergleich mit Esbjerg (63:60) gewonnen und mit Ikast (70:74) verloren. Im dänischen Duell liegt Esbjerg (72:68) vorne. Einen möglichen Dreiervergleich gewinnt Esbjerg vor Ikast und Metz.

Krim Ljubljana hat den Direktvergleich mit Rapid Bukarest (47:51) verloren, liegt dafür im Duell mit dem FTC Budapest (60:52) vorne. Die Ungarinnen konnten in beiden Spielen gegen Bukarest punkten, der Direktvergleich endete mit 47:44. In einem theoretischen Dreiervergleich liegt Ljubljana vor Bukarest und Budapest.

EHF European League

In der EHF European League steigt der letzte Spieltag der Gruppenphase. In vier Viergruppen kämpfen sechzehn Teams um den Einzug ins Viertelfinale, darunter sind mit dem Thüringer HC und der HSG Bensheim/Auerbach auch zwei deutsche Vereine. Sechs der acht Tickets sind schon vergeben. Borussia Dortmund und der VfL Oldenburg sind in der 3. Qualifikationsrunde gescheitert.

Für die Flames der HSG Bensheim/Auerbach geht es theoretisch noch um den Einzug ins Viertelfinale. Allerdings muss man dafür am Ende einen Zähler mehr haben als Neptunes de Nantes. Damit muss man bei Spitzenreiter Gloria Bistrita-Nasaud gewinnen, während die Französinnen ihr Heimspiel gegen Schlusslicht MKS FunFloor Lublin verlieren müssten.

"Es wird ein ganz schweres Spiel. Gloria ist der absolute Top-Favorit in unserer Gruppe und hat sich bis jetzt fast schadlos geschlagen. Das einzige Spiel was sie unentschieden gespielt haben, war in Nantes. Alle anderen Spiele haben sie wirklich sehr souverän gewonnen und sie sind schon weiter", sagt Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm. "Wir haben bei Gloria nichts zu verlieren und keiner setzt irgendwas auf uns. Aber wir haben in den letzten Wochen schon bewiesen, dass wir die Großen ärgern können."

Der Thüringer HC liefert sich ein Fernduell mit Dunarea Braila um den Gruppensieg. Den Direktvergleich haben die Thüringerinnen allerdings in der vergangenen Woche aus der Hand gegeben, müssen daher auf Schützenhilfe von Chambray hoffen. "Das letzte Spiel der Gruppe vor den eigenen Fans zu bestreiten, ist immer eine große Herausforderung. Ob es ein Endspiel wird, was eventuell noch über den Gruppensieg entscheidet, wissen wir dann schon vor unserem Spiel", so THC-Coach Herbert Müller: "Wir sind froh, dass wir eine gute Gruppenphase gespielt haben, und freuen uns jetzt auf unsere Gegner im Viertelfinale."

"Wir sind natürlich enttäuscht darüber, dass wir das Viertelfinale nicht erreichen konnten, aber wir werden alles tun, um es gut zu beenden. Braila ist eine sehr gute Mannschaft mit vielen guten Spielern, so dass wir einen harten und intensiven Kampf erwarten", so Chambrays Kreisläuferin Clara Monti Danielsson und Brailas Spielmacherin Andreea Popa betont: "Sie sind eine gute und starke Mannschaft. Wir wissen, dass es ein schweres Spiel werden wird, aber wir werden unseren Plan und unsere Strategie befolgen."

In der Gruppe A haben Storhamar und Koprivnica schon das Ticket für die nächste Runde gelöst, im Fernduell geht es um den Gruppensieg. Den Norwegerinnen reicht dabei gegen Vac schon ein Remis. Die Kroatinnen müssen am Samstag in Dänemark gewinnen und dann auf Schützenhilfe der Ungarinnen hoffen.

In der Gruppe D könnte es noch zu einem Dreiervergleich kommen, wenn Costa del Sol Malaga bei Spitzenreiter Sola HK und Mosonmagyarovar bei Schlusslicht Targu Jiu gewinnt. Die Ungarinnen können im Direktvergleich nur den zweiten Rang erreichen, wenn Malaga nur mit einem Tor gewinnt und weniger als 39 Tore erzielt oder wenn die Spanierinnen mit sieben Toren gewinnen und Sola bei weniger als 24 eigenen Toren bleibt oder die Norwegerinnen mit acht oder mehr Toren verlieren.

"Wir haben alle Möglichkeiten, am Samstag das Viertelfinale zu erreichen. Aber dafür müssen wir konzentriert bleiben und unser Spiel spielen. Wir wissen, was auf dem Spiel steht, und es besteht auch die Möglichkeit, dass die Europa-League-Saison hier zu Ende geht", mahnt Solas Coach Steffen Stegavik und Malagas Coach Jesus Gallardo betont: "Wir sind ehrgeizig und wir werden kämpfen, um eine Qualifikation zu erreichen, die Geschichte schreiben könnte."

