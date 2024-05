Europameister verlässt Kielce und kehrt nach Frankreich zurück

Der französische Handball-Europameister Nicolas Tournat wird Industria Kielce zum Saisonende verlassen und in seine Heimat zurückkehren.

Nicolas Tournat wechselt zum HBC Nantes. Der 30-jährige Europameister und Olympiasieger hat bei den Franzosen einen Dreijahresvertrag (also bis 2027) unterschrieben. Er kehrt damit zu seinem Ex-Verein zurück.

"Ich bin überglücklich. (...) Ich möchte meine Erfahrung und meinen Siegeswillen in diese Gruppe einbringen, um dem Verein zu helfen, seine Ziele zu erreichen", so Tournat. "Er ist ein sehr guter Spieler, ein großartiger Mensch, der der Mannschaft auf dem Platz, aber auch abseits des Platzes viel gegeben hat. Ich bedauere, dass wir die Champions League nicht gemeinsam gewonnen haben, denn zweimal war es wirklich knapp", so Kielce-Trainer Talant Dujshebaev über den Abgang.

"Große Begeisterung" bei Nantes-Präsident Pelletier

Nantes-Präsident Gaël Pelletier hingegen freut sich: „Wir begrüßen die Rückkehr von Nico mit großer Begeisterung. Mit 30 Jahren kehrt er im besten Alter und mit einem ganz anderen Status (...) zurück: Dem eines Olympiasiegers, der auf seiner Position zu einem der Besten der Welt geworden ist. Sein Talent, seine Erfahrung und sein Charakter werden von unschätzbarem Wert sein, wenn es darum geht, die nächsten Titel zu gewinnen."

Nicolas Tournat kam 2012 in die Jugend des HBC Nantes und unterschrieb dort 2014 seinen ersten Profivertrag. Mit Nantes gewann er den Ligapokal, den französischen Pokal und erreichte das Champions-League-Finale 2018. Mit seinen Leistungen bei Nantes empfahl er sich für die Nationalmannschaft.

Tournat wurde mit Frankreich 2021 Olympiasieger und 2024 Europameister. 2020 wechselte der Kreisläufer von Nantes zum polnischen Top-Klub Kielce. Mit Industria Kielce gewann er drei Mal in Folge die polnische Meisterschaft. Mit den Polen stand er 2022 und 2023 erneut im Finale der Königsklasse. Nicolas Tournat hat aber alle drei CL-Finals verloren.