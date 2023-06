Europameister Pepe mit 40 Jahren nochmals Pokalsieger

Trotz seiner 40 Jahre hat Pepe den FC Porto zum 19. Pokalerfolg der Vereinsgeschichte geführt. In einer hitzigen Partie gegen Braga setzte sich das Team des Europameisters verdient durch. Doch Pepe denkt noch nicht ans Aufhören.

Pepe, 2016 Europameister mit Portugal, hat im zarten Fußballeralter von 40 Jahren zum vierten Mal den portugiesischen Pokal gewonnen. Im Finale im Estadio Nacional vor den Toren Lissabons setzte sich der von Pepe angeführte FC Porto am Sonntagnachmittag mit 2:0 gegen den SC Braga durch und konnte damit den den Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen.

Porto hatte in einer flotten, aber auch hitzig geführten Partie mit insgesamt zehn Gelben Karten die deutlich besseren Chancen und ging in der 53. Minute durch ein Eigentor von Bragas André Horta verdient in Führung. Die Freude darüber währte jedoch nicht lange, denn nur vier Minuten später flog der Ex-Leverkusener Wendell nach einem groben Foulspiel an Victor Gomez vom Platz und brachte so sein Team Unterzahl.

Braga wusste diese allerdings nicht zu nutzen und glich in der 79. Minute nur personell aus: Sikou Niakaté musste nach einer Notbremse ebenfalls vorzeitig den Platz verlassen. Otavio sorgte wenig später für das 2:0-Endergebnis (81.), Galeno traf in der Nachspielzeit noch die Latte (90.+2).

Pepe hat seinen Vertrag nochmal verlängert

Kepler Laveran Lima Ferreira, so der volle Name Pepes, verteidigte lange Zeit für Real Madrid und gewann mit den Königlichen dreimal die Champions League. Im Januar 2019 kehrte er nach einem enttäuschenden Intermezzo bei Besiktas Istanbul zum FC Porto zurück, dessen Trikot er zwischen 2004 und 2007 schon einmal trug.

Seit seiner Rückkehr wurde er mit dem Klub zweimal Meister und gewann dreimal den Pokal sowie zwei Supercups. Trotz seines Alters hat Pepe seinen Vertrag kürzlich noch einmal um ein Jahr verlängert. In der nächsten Saison will er den FC Porto zum 20. Pokalerfolg der Vereinsgeschichte führen.