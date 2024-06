"Europäischer Supercup" in Nordhorn?

Am 24. und 25. August werden Europas beste Teams nach Nordhorn kommen, um dort den HSG Premium Cup 2024 auszutragen. Mit dabei sind neben Zweitliga-Gastgeber HSG Nordhorn Lingen der FC Barcelona, die SG Flensburg-Handewitt und Montpellier Handball.

Mit einem überwältigenden Teilnehmerfeld wird der diesjährige HSG Premium Cup ausgetragen. Unter der Prämisse, "nur mit den allerbesten Teams Europas" zu spielen, werden erstmals der FC Barcelona, die SG Flensburg-Handewitt und Montpellier Handball zusammen zu Gast im Nordhorner Euregium sein.

Der HSG Premium Cup 2024 wurde vom Zweit-Bundesligisten HSG Nordhorn-Lingen und der Holländischen Spielermanagement-Agentur GRANDSLAM ins Leben gerufen. Bei einem der vielen Gespräche, die beide Parteien jedes Jahr miteinander führen, entstand die Idee, ein großes internationales Turnier in der Region Nordhorn zu veranstalten.

So werden diese Teams im bekannten Final4-Turnier im August aufeinandertreffen. Am Samstag, 24. August, werden zwei Halbfinals ausgetragen, gefolgt von einem "kleinen" und großen Finale am Sonntag, 25. August.

Für alle Parteien ergibt sich so die profitable Chance, in der Saisonvorbereitung auf Profiniveau einige Partien zu bestreiten. Neben dem reinen Turnier sollen zudem in den kommenden Monaten mehrere Side-Events rund um den Wettbewerb entwickelt werden.