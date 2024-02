Europäische Wochen im Football Manager 2024

Die ersten europäischen Wochen des Jahres stehen Bayer Leverkusen in der Realität noch bevor. Jan Bergmann will es der Werkself im Football Manager 2024 vormachen - und ihr könnt live dabei sein.

Bis in den März müssen sich die Fans von Bayer Leverkusen noch gedulden, ehe das Achtelfinale der Europa League ansteht. Virtuell geht das etwas schneller. Nachdem Host Jan Bergmann in der vergangenen Woche gemeinsam mit Kollege Christian Gürnth den Rückrunden-Auftakt im FM24 bestritten hatte, stehen am heutigen Donnerstag mal wieder europäische Aufgaben an. Kann die digitale Werkself dem Bundesliga-Tabellenführer dort die Richtung weisen?

Bergmann "will Leverkusen weiterentwickeln" und die nächsten Hürden auf dem Weg zu den großen Titeln nehmen. Es geht aber nicht nur gegen die Kontrahenten in Liga, den Pokalen, sondern auch gegen die Verletztenmisere. Bergmann hofft auf die Rückkehr einiger Stammspieler, die die Personalsituation entspannen könnte. Ganz so wie Bayer in der Realität darauf hofft, dass nach und nach alle Afrika-Cup-Reisenden bald wieder zum Team stoßen.

Podcast Arsenal-Star bei Counter-Strike 2 gebannt! In /gg Folge 36 sprechen wir über Entlassungen bei Riot und Microsoft. Dazu sprechen wir über die Baller League und darüber, dass Arsenal-Star Gabriel Jesus den Zugriff auf seinen Counter-Strike 2-Account verloren hat. alle Folgen

Ihr wollt live mitverfolgen, wie Bergmann die virtuellen europäischen Wochen meistert? Euch interessiert, wie das Abenteuer Bayer Leverkusen im Football Manager 2024 weitergeht? Ihr wollt dem Host via Chat noch einige Ratschläge an die Hand geben? Dann schaltet heute Abend um 19.30 Uhr auf Twitch oder kicker.de/esport ein!

Der Streamplan für den Februar. kicker eSport