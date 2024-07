"Europacup in Burghausen": Zwickau reagiert nach Salzburg-Absage

Nach der Absage des geplanten Testspiels beim SV Austria Salzburg hat der FSV Zwickau mit dem bayerischen Regionalligisten Wacker Burghausen einen Ersatz gefunden, damit die rund 700 Fans nicht umsonst in den Süden reisen müssen.

Züge, Busse, Hotels - alles war gebucht für das internationale Testspiel des FSV Zwickau am Samstag beim österreichischen Drittligisten SV Austria Salzburg. Rund 700 Schwäne-Fans wollten sich auf den Weg in die Alpenrepublik machen, doch am Mittwoch teilte der FSV mit, dass "nach einer kurzfristig einberufenen Sicherheitsberatung in Salzburg mit Bau- und Versammlungsbehörde, Polizei und Vertretern der Austria" das Spiel abgesagt werden musste, da die Behörden zu hohe Auflagen gestellt haben sollen.

Reaktion der Zwickauer: "Wir sind bitter enttäuscht und fragen uns, warum eine 'Champions-League-Stadt' nicht in der Lage ist, ein Freundschaftsspiel mit Fest-Charakter zwischen zwei nicht in Konkurrenz, sondern in gutem Austausch stehenden Vereinen und Fanlagern vor gerade einmal 1.500 Zuschauern zu erlauben."

Der kämpferischen Ankündigung "Wir lassen uns das Wochenende nicht kaputt machen - egal wie!" ließen die Zwickauer nun Taten folgen: Am Samstag ab 14 Uhr kann doch im Süden angestoßen werden, allerdings auf deutscher Seite beim Regionalligisten SV Wacker Burghausen. Die zwischenzeitlich angestrebte Verlegung der Partie gegen Salzburg an einen alternativen Spielort wurde hingegen wieder verworfen.

Es ist zwar nicht Österreich, aber fast. Und Bayern ist ja manchmal auch wie ein anderes Land. FSV Zwickau über Burghausen

"Es ist zwar nicht Österreich, aber fast. Und Bayern ist ja manchmal auch wie ein anderes Land", lautet die augenzwinkernde Mitteilung der Westsachsen, die mit "Europacup in Burghausen" überschrieben ist. Mit vollem Ernst erläutert Zwickau in Richtung eigener Fans: "Oberste Prämisse war es, einen Ort mit geeigneter Stadion-Infrastruktur in der Nähe von Salzburg zu finden, so dass eure Buchungen und geplanten Kurzurlaube mit etwas Flexibilität dennoch stattfinden können." Die Wacker-Arena ist eine Autostunde von Salzburg entfernt, mit dem Zug dauert es ungefähr zwei Stunden.

Auch wenn beim FSV die Enttäuschung über den abgesagten Salzburg-Test noch immer mitschwingt, kann der Klub offenbar gut mit dem Vergleich zweier Regionalligisten leben: "Natürlich hat der neue Gegner aus Burghausen keinen internationalen Charakter, aber auch die sportlichen Anforderungen für unsere Saisonvorbereitung sind damit absolut erfüllt."