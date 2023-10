Europa-League-Sieger Sevilla trennt sich von Trainer Mendilibar

Der FC Sevilla hat auf seine sportliche Krise reagiert und Trainer José Luis Mendilibar von seinen Aufgaben entbunden. Der Europa-League-Sieger hielt keine sieben Monate durch.

Die Zahl zwei ist José Luis Mendilibar dieser Tage zum Verhängnis geworden. Zwei Siege konnte er mit dem FC Sevilla nach acht Spieltagen lediglich einfahren, zwei Punkte trennen die Andalusier damit nur von der Abstiegszone. Die sportliche Talfahrt hat nun den Kopf des 62-Jährigen gekostet, der am Sonntagabend von seinen Aufgaben entbunden wurde.

So formulierte der Europa-League-Sieger - unter Mendilibar hatte Sevilla im Mai José Mourinhos AS Rom im Finale geschlagen - die Trennung auf seiner Website. Die ausbleibenden Ergebnisse werden ganz offiziell als Grund genannt. Zu zwei Pflichtspielsiegen kommen fünf Remis und vier Niederlagen.

Spätes Comeback kann Mendilibar nicht mehr retten

Zwei der Remis sind in der Champions League eingefahren worden, wo ein Weiterkommen aber noch nicht ernsthaft in Gefahr ist. Ein weiteres gab es am Samstagabend nach 0:2-Rückstand im Heimspiel gegen Rayo Vallecano - das späte Comeback rettete den Trainer jedoch nicht.

Mendilibar hatte erst im März von Jorge Sampaoli übernommen und insgesamt 28-mal an der Seitenlinie des spanischen Traditionsklubs gestanden, der die vergangene Liga-Saison auf Rang elf beendet hatte. In seinem Heimatland hat der Spanier zuletzt CD Alaves und zuvor jahrelang SD Eibar trainiert. Auch UD Levante, CA Osasuna, Real Valladolid und der Athletic Club aus Bilbao stehen in seiner Vita.