Europa-League-Sieger Atalanta verstärkt sich mit Godfrey

Nach vier Jahren verlässt Ben Godfrey Premier-League-Klub Everton und schließt sich dem Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo an. Bei den Toffees entwickelte sich der Innenverteidiger zum zweifachen englischen Nationalspieler und stand in 93 Spielen auf dem Feld. In der vergangenen Saison kam der 26-Jährige jedoch nicht mehr über die Rolle des Rotationsspielers hinaus (15 Premier-League-Einsätze).