Europa League: Lösbare Aufgaben für Freiburg und Union

Der SC Freiburg und Union Berlin sind bei der Auslosung zur Europa League in machbaren Gruppen gelandet.

Seit den letzten Ausscheidungsspielen am gestrigen Donnerstag ist der Topf mit den 32 Teilnehmern für die Europa-League-Gruppenphase komplett. Und bereits am Tag danach wurde gelost, schließlich wird der erste von sechs Spieltagen bereits am 8. September ausgetragen.

Gespannt verfolgten die beiden deutschen Vertreter SC Freiburg und Union Berlin die Zeremonie in Istanbul, bei der Eintracht-Frankfurt-Legende Karl-Heinz "Charly" Körbel mitwirkte. Nach langen Minuten stand fest: Der Sport-Club trifft in Gruppe G auf Olympiakos Piräus (Griechenland), Qarabag Agdam (Aserbaidschan) und den FC Nantes aus Frankreich.

Union landete mit Sporting Braga aus Portugal, Malmö FF (Schweden) und dem belgischen Vizemeister Royale Union Saint-Gilloise in Gruppe D. Lösbare Aufgaben also für die Bundesligisten, die den ganz großen Namen in der Gruppenphase aus dem Weg gehen.

"Es ist nicht unmöglich, in der Gruppe weiter zu kommen", sagte Freiburgs Kapitän Christian Günter: "Piräus hat ein brutales Stadion, eine brutale Stimmung. Sie sind gefühlt in den letzten Jahren immer Meister geworden. Bei Qarabag hätten wir uns vielleicht einen anderen Gegner gewünscht. Das ist mit die weiteste Reise, die man haben kann."

Eine richtige "Hammergruppe" gibt es derweil nicht. Arsenal bekommt es in Gruppe A mit der PSV Eindhoven, Bodö/Glimt und dem von Franco Foda trainierten FC Zürich zu tun. Die Roma trifft in Gruppe C auf Rasgrad, Betis und HJK Helsinki. Manchester United wurden in Gruppe E San Sebastian, Sheriff Tiraspol und Omonia Nikosia zugelost. Die AS Monaco um Kevin Volland und Alexander Nübel befindet sich in Gruppe H mit Roter Stern Belgrad, Ferencvaros und Trabzonspor.

Der erste Gruppenspieltag findet am 8. September, der letzte am 3. November statt. Ab Februar geht es mit den K.-o.-Runden weiter. Das Finale ist für den 31. Mai 2023 in Budapest angesetzt.