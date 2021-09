Europa-League-Kader: Glasner verzichtet auf Younes

Am Freitag veröffentlichte die Eintracht ihren am 2. September fristgerecht an die UEFA gemeldeten Kader für die Europa League. Trainer Oliver Glasner verzichtete bei der Nominierung auf einen der letztjährigen Leistungsträger: Amin Younes. Der Mittelfeldspieler beförderte sich mit unrealistischen Gehaltsforderungen und seinem forcierten, aber gescheiterten Wechsel zu Al Shabab ins Abseits.

Maximal 25 Spieler dürfen auf der sogenannten A-Liste stehen. Um diese Zahl zu erreichen, müssen mindestens acht Spieler innerhalb des jeweiligen Verbands ausgebildet worden sein. Bei der Eintracht trifft das zum Beispiel auf Kevin Trapp zu, der beim 1. FC Kaiserslautern, also innerhalb der DFB-Strukturen, sein Handwerk lernte. Doch es gibt noch ein weiteres Kriterium, das erfüllt sein muss, um auf einen 25-Mann-Kader zu kommen.

Mindestens vier Profis müssen vom jeweiligen Klub ausgebildet worden sein, was per elegant formulierter UEFA-Definition bedeutet: "Ein vom Verein ausgebildeter Spieler ist ein Spieler, der - unabhängig von Staatsangehörigkeit und Alter - zwischen seinem 15. (oder dem Beginn der Spielzeit, in der er seinen 15. Geburtstag begangen hat) und seinem 21. Geburtstag (oder dem Ende der Spielzeit, in der er seinen 21. Geburtstag begangen hat) für drei vollständige Spielzeiten (d.h. den Zeitraum vom ersten bis zum letzten offiziellen Meisterschaftsspiel des betreffenden Landes), gleich, ob aufeinanderfolgend oder nicht, oder über einen Zeitraum von 36 Monaten bei seinem aktuellen Verein registriert war."

Frankfurt nutzt die Regularien optimal aus

In Frankfurt trifft das auf die im eigenen Nachwuchs ausgebildeten Timothy Chandler, Aymen Barkok und - überraschend - auch auf Evan Ndicka zu. Der Franzose kam 2018 aus Auxerre bereits als Profi zur Eintracht und feierte erst kürzlich am 20. August seinen 22. Geburtstag, weshalb er die Local-Player-Regelung erfüllt. Für die Eintracht ist das eine gute Nachricht, denn so konnte ein Mann mehr nominiert werden: Die A-Liste umfasst 24 Spieler, statt nur 23. Nicht in den Kader schafften es - neben einigen Talenten wie Fabio Blanco - Stürmer und Olympia-Teilnehmer Ragnar Ache sowie der dritte Torhüter Jens Grahl.

Statt Grahl wird noch vor dem ersten Spiel ein Keeper aus der Jugend nominiert. Wegen seines Alters und der Ausbildungszeit im Verein darf dieses Talent auf der sogenannten B-Liste stehen. Der Verzicht auf Grahl verschafft der Eintracht somit einen Feldspieler mehr in der A-Liste. Was im ersten Augenblick etwas kompliziert klingen mag, ist ein cleverer Schachzug. Frankfurt nutzt die Regularien optimal aus.

"Jeder Verein muss mindestens zwei Torhüter auf seiner Liste A haben und mindestens drei insgesamt (Liste A und Liste B zusammen)", steht im "Reglement der UEFA Europa League" unter Artikel 45. In Artikel 46 wird ergänzt: "Stehen einem Verein wegen langwieriger Verletzung oder Krankheit nicht mindestens zwei Torhüter aus seiner Liste A zur Verfügung, darf der Verein den ausgefallenen Torhüter vorübergehend ersetzen. Die Nachmeldung des neuen Torhüters anhand der offiziellen Anmeldeunterlagen (Liste A) kann zu einem beliebigen Zeitpunkt der Saison erfolgen." Sollte also Trapp oder Ersatzmann Diant Ramaj länger ausfallen, könnte die Eintracht Grahl ganz einfach nachnominieren.

Toure profitiert möglicherweise von der Umstellung auf Viererkette

Für Außenstehende etwas überraschend schaffte es Almamy Toure ins Aufgebot. Wegen einer Sehnenverletzung fiel der 25-Jährige seit März die meiste Zeit aus, zudem stehen in Danny da Costa, Erik Durm und Chandler bereits drei weitere Rechtsverteidiger im Kader. Toures Vorteil ist, dass er auch in der Innenverteidigung spielen kann und im Vergleich zu seinen Konkurrenten über das größte Potenzial verfügt. In den vergangenen Jahren fehlte ihm jedoch die Konstanz, der Franzose erlaubte sich zum Verdruss von Ex-Trainer Adi Hütter zu viele Unkonzentriertheiten in seinem Spiel.

Möglicherweise kommt Toure nun die Umstellung auf Viererkette zugute. Die Nominierung dokumentiert jedenfalls, dass Glasner ihn nicht abgeschrieben hat. Bei Younes sieht das schon anders aus. Glasner und Sportvorstand Markus Krösche wollten sich unter der Woche nicht zu dieser Personalie äußern, während sie dem zuletzt streikenden Filip Kostic eine Brücke bauten. Ob Younes überhaupt noch einmal für die Hessen auflaufen wird, erscheint ungewiss. In der Europa League wird er definitiv nicht auf dem Feld stehen.

Frankfurts 24 Mann für die Europa League:

Tor: Ramaj, Trapp;

Abwehr: Chandler, Durm, Hasebe, Hinteregger, Lenz, Ndicka, Tuta, Toure, da Costa;

Mittelfeld: Barkok, Hauge, Hrustic, Ilsanker, Jakic, Kamada, Kostic, Lindström, Rode, Sow;

Sturm: Borré, Lammers, Paciencia