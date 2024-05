Europa-League-Finale 2023/24: Termin und TV-Übertragung

In der Europa League wirft das Finale bereits seine Schatten voraus. Die wichtigsten Informationen zum Termin und der Übertragung im Überblick.

Die Europa League biegt in die heiße Phase ein. Nur noch wenige Spiele stehen an, ehe der Nachfolger von Titelverteidiger FC Sevilla feststeht.

Wann und wo findet das Europa-League-Finale 2023/24 statt?

In Dublin, der Hauptstadt Irlands, kommt es am Mittwoch, den 22. Mai 2024, zum Finale der Europa League. Angestoßen wird das Endspiel im 2010 eröffneten Rugby- und Nationalmannschaftsstadion des Landes um 21 Uhr. Das Stadion wird damit zum ersten Mal der Austragungsort für das Finale der Europa League sein.

Wann finden das Halbfinale und Finale statt?

Nur noch Olympique Marseille, Atalanta Bergamo, der letztjährige Finalist AS Rom sowie der deutsche Vertreter Bayer 04 Leverkusen kämpfen in den Hin- und Rückspielen der Halbfinals vom 2. Mai bis zum 9. Mai um den Einzug in das große Endspiel am 22. Mai in Dublin.

Halbfinal-Hinspiele:



Donnerstag, 2. Mai, 21 Uhr

Olympique Marseille - Atalanta Bergamo

AS Rom - Bayer 04 Leverkusen

Halbfinal-Rückspiele:



Donnerstag, 9. Mai, 21 Uhr

Atalanta Bergamo - Olympique Marseille

Bayer 04 Leverkusen - AS Rom

Finale: 22. Mai

Wo wird das Europa-League-Finale übertragen?

Das Finale der Europa League wird in Deutschland im Free-TV übertragen. Der Privatsender RTL, der in diesem Jahr die Übertragungsrechte an der Europa League hält, wird das Spiel im TV zeigen. Zudem wird das Finale auch im Stream auf RTL+ übertragen. Wann genau die Übertragung startet, steht noch nicht fest.

Außerdem können Sie das Endspiel wie gewohnt auch beim kicker im LIVE!-Ticker verfolgen.