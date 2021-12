Europa-League-Auslosung: BVB trifft auf Rangers, Leipzig gegen Real Sociedad

Am Montag wurden die K.-o.-Runden-Play-offs der Europa League ausgelost. Borussia Dortmund trifft nach dem Aus in der Königsklasse nun auf die Glasgow Rangers. RB Leipzig bekommt es mit Real Sociedad zu tun.

Diese Paarungen ergab die Auslosung. UEFA via Getty Images

In den K.-o.-Runden-Play-offs der Europa League treffen die Gruppenzweiten der Europa League auf einen Gruppendritten aus der Champions League. Für Borussia Dortmund geht die Reise nach Schottland zu den Glasgow Rangers. Schon achtmal traf der BVB auf den 55-maligen schottischen Meister, dabei gewann Dortmund nur eine Partie, ansonsten gab es vier Unentschieden und drei Niederlagen.

RB Leipzig verschlägt es nach Spanien zu Real Sociedad San Sebastian. Dabei kommt es zum Wiedersehen mit Alexander Sörloth, der an Real Sociedad ausgeliehen ist. "Real Sociedad ist ein attraktives Los, über das wir uns alle bei RB Leipzig sehr gefreut haben, da es zu einem Wiedersehen mit Alex Sörloth kommt", erklärte Florian Scholz, Kaufmännischer Leiter Sport bei RB Leipzig und äußerte den Wunsch und die Hoffnung, "dass wir auch gegen Sociedad wieder vor Fans spielen dürfen".

Namhaftes Duell zwischen Barcelona und Napoli

Da Teams desselben Nationalverbands in dieser Phase noch nicht aufeinandertreffen dürfen, schränkte das vor allem die Optionen der Spanier ein. Der FC Barcelona, erstmals in der Europa League dabei, wird das erste Duell in diesem Wettbewerb mit Napoli haben. Die beiden Ex-Klubs Diego Maradonas trafen bislang nur 2019/20 im Achtelfinale der Champions League aufeinander. Damals setzte sich Barça mit 1:1 und 3:1 durch.

Sevilla trifft auf Dinamo Zagreb, Betis auf Zenit. Das EL-Finale am 18. Mai 2022 wird übrigens im Stadion Ramon Sanchez Pizjuan ausgetragen - der Heimspielstätte des FC Sevilla.

Atalanta als zweiter italienischer Vertreter muss gegen Olympiakos Piräus ran. Underdog Sheriff Tiraspol trifft auf Sporting Braga.

Als ungesetzte Teams spielen Dortmund und Leipzig zuerst zu Hause. Die Hinspiele der K.-o.-Runden-Play-offs finden am 17. Februar statt, die Rückspiele eine Woche später am 24. Februar - jeweils donnerstags.

Die Sieger der acht Zwischenrundenduelle nehmen neben den acht Gruppensiegern der Europa League - unter anderem auch Eintracht Frankfurt und Bayer 04 Leverkusen - am Achtelfinale teil.

