Europa? Hradecky: "Ich will erstmal den Klassenerhalt schaffen"

Während der Klub durch Geschäftsführer Simon Rolfes zur Aufholjagd auf die europäischen Startplätze aufgerufen hat, mahnt Kapitän Lukas Hradecky trotz zuletzt drei Siegen in Serie zur Zurückhaltung und möchte erstmal den Klassenerhalt sichern.

Hradecky steht nicht unter dem Verdacht, ein Schwarzmaler zu sein. Der finnische Nationalstürmer ist vielmehr eine Frohnatur, von der Grundeinstellung her positiv. Und trotzdem mahnt der Kapitän des Werksklubs kurz vor dem Wiederauftakt der Liga und stimmt nicht in die Parolen zum Angriff auf die Europacup-Plätze ein.

Auch wenn Simon Rolfes, der für den Sport zuständige Geschäftsführer von Bayer 04, auch jüngst wieder erklärte, dass man in den verbleibenden 19 Ligaspielen noch die Qualifikation für Europa schaffen möchte, gibt sich Hradecky zurückhaltend. "Wir dürfen aufgrund der langen Winterpause nicht vergessen, dass wir immer noch in der Scheiße stehen. Wenn wir ein paar Spiele verlieren und die hinter uns punkten …", mahnt der Torhüter.

Der 32-Jährige hält von jeglichem Überschwang Abstand. "Über Europa reden wir jetzt gar nicht. Ich will erstmal den Klassenerhalt schaffen. Erstmal Punkte sammeln und nicht träumen." Dass auch der Klub mit dem Thema Europa offensiv umgeht, sieht er skeptisch. "Ich finde, wir sollten etwas ruhiger bleiben. So gut haben wir auch nicht gespielt, dass wir uns direkt einen Platz in Europa verdient hätten", schätzt er die Leverkusener Siegesserie vor der Winterpause realistisch ein.

Wer bei dieser Quote von der Champions League spricht, hat nicht die richtige Einstellung. Lukas Hradecky

Ausschließen möchte Hradecky ein erfolgreiches Comeback der Werkself natürlich nicht. Nur sieht er jetzt noch nicht den Zeitpunkt, darüber zu philosophieren. "Wenn wir weiter Siege holen und uns spielerisch entwickeln, kann man vielleicht irgendwann realistisch daran denken", sagt er zu einer möglichen Aufholjagd. Bemerkenswert, dass ein Profi nicht in die angesagte Aufbruchstimmung einstimmt.

Dafür hat der Routinier aber auch gute Gründe. "Wir müssen erstmal das kleine ABC praktizieren, diese Einstellung bei jedem Training zeigen. Das war teilweise viel zu wild", erklärt er mit Blick auf die bisherige Saison, "18 Punkte nach 15 Spielen - das ist nicht Leverkusen. Wer bei dieser Quote von der Champions League spricht, hat nicht die richtige Einstellung."

Allerdings wird Hradeckys Skepsis, die weit entfernt von Pessimismus ist, nicht durch die jüngsten Eindrücke genährt. "Die erste Trainingswoche hat mir sehr gut gefallen", urteilt er. In den zwei Vorbereitungswochen im Dezember habe hingegen die Spannung gefehlt, die jetzt da sei. Xabi Alonso habe den Konkurrenzkampf angefacht. "Alle wollen sich zeigen. Das hat Xabi auch gefordert: Wir müssen ihm zeigen, ob wir spielen wollen." Mit der Einstellung ist er zufrieden, mit der sportlichen Entwicklung ebenso. "Wir sind flexibler", glaubt er, "die ersten 60 Minute gegen Venedig waren gut. Danach haben wir auch durch die vielen Wechsel die Kontrolle verloren. Aber man hat schon gesehen, was wir trainiert haben."

Dennoch sieht er neben deutlichen Fortschritten auch noch klare Defizite. "Wir arbeiten viel am Spielaufbau. Das ist eines der Hauptthemen, dass wir besser im Ballbesitz werden. Für die Kompaktheit haben wir Ende der Hinrunde schon ein bisschen gesorgt", erklärt er mit Blick auf nur einen Gegentreffer in den letzten vier Partien im Jahr 2022, doch "mit dem Ball müssen wir klar besser werden und auch bei der Boxbesetzung."

Hradecky selbstkritisch: "Ich hätte stabiler spielen müssen"

Hradecky erkennt also Verbesserungsbedarf - auch bei sich selbst. "Ich war ein bisschen verunsichert, habe mich sehr um andere Dinge wie die Kapitänsaufgaben gekümmert. Dass es so weit kam, dass Gerardo Seoane gehen musste, hat einen nicht unberührt gelassen. Zufrieden war ich nicht. Ich hätte stabiler spielen müssen", zeigt er sich selbstkritisch.

Er möchte sich steigern, Bayer muss das auch. Aufgrund der trotz zuletzt drei Siegen nicht klaren Gemengelage wird dem Start ins neue Jahr eine besondere Bedeutung zukommen. "Klar ist: Ein Start wie im Sommer mit drei Niederlagen ist dringend zu vermeiden", warnt Hradecky, betont aber: "Ich glaube auch, dass unser Spiel besser wird, aber wir müssen am Ende auch mehr Punkte holen. Abhängig davon kann man dann auch entscheiden, wohin man gucken kann."