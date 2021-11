"Europa erniedrigt sich selbst": Pressestimmen zum Ballon d'Or

Die internationale Presselandschaft übt teils deutliche Kritik an Lionel Messis Ballon-d'Or-Kür und leidet mit Robert Lewandowski. Doch es gibt auch ganz andere Meinungen.

ENGLAND

"Telegraph": "Robert Lewandowski wurde betrogen. Der Bayern-Stürmer hat seit dem Beginn der letzten Saison in 63 Spielen 70-mal getroffen, aber seine PR ist nicht so gut wie seine Strafraum-Wilderei."

"Guardian": "Messi hat sich den Ballon d'Or nicht in der Champions League verdient, und er hat ihn sicherlich nicht in der Ligue 1 oder sogar La Liga verdient - aber in Brasilien bei der Copa America. (...) Messi hat das Turnier auf eine Weise dominiert, wie es kein einzelner Spieler in mindestens ein paar Jahrzehnten getan hat. (...) Robert Lewandowski, für den, wie es aussah, die neue Kategorie 'Torjäger des Jahres' als Trost erfunden wurde, hätte den Titel wahrscheinlich im letzten Jahr gewonnen, wenn die Veranstaltung nicht vorschnell aufgrund der Pandemie abgesagt worden wäre. Aber Tore zu erzielen, während Bayern München noch eine weitere Meisterschaft gewinnt, scheint ein dürftiges Argument zu sein."

"Sky Sports": "Messi war herausragend in Brasilien. (...) Aber auch seine Form während der ersten Jahreshälfte in Barcelona sollte nicht vergessen werden. In 29 Spielen erzielte er 28 Tore, darunter zwei in einer 'Spieler des Spiels'-Vorstellung beim Gewinn der Copa del Rey im April. Die Mannschaft hat nicht auf höchstem Niveau funktioniert, aber er war immer noch außergewöhnlich. (...) Es ist normal, mit Robert Lewandowski mitzufühlen, einem Opfer der kuriosen Entscheidung, den Award 2020 nicht zu vergeben. Aber der größte Grund, Mitleid mit denen zu haben, die nach individuellen Auszeichnungen streben, ist ihr Pech, das in der Messi-Ära zu tun. (...) 2021 war niemand besser (als Messi, Anm. d. Red.)."

POLEN

"Polityka": "Lewandowski hat die größte Trophäe nicht gewonnen, aber auch der zweite Platz ist eine historische Leistung des Polen. (...) Wir waren uns einig, dass nur unser Robert die Auszeichnung verdient hat. Leider hat sich diese Meinung nicht bei denen durchgesetzt, die darüber entschieden haben."

Seit gestern wissen wir, dass die Copa America mehr wert ist als die Europameisterschaft oder die Champions League. "Marca"

ITALIEN

"Gazzetta dello Sport": "Es endet wie erwartet und ohne Überraschungen. Leo Messi gewinnt zum siebten Mal, schlägt seinen Rivalen Cristiano Ronaldo, der nur Sechster wird, jetzt um zwei Titel."

SPANIEN

"Marca": "Was haben Adriano 2004, Robinho 2007 (...) oder Dani Alves 2019 gemeinsam? Sie alle gewannen die Copa America und wurden zum besten Spieler gewählt. Doch den Ballon d'Or gewannen sie nicht. Seit gestern wissen wir aber, dass die Copa America nun mehr wert ist als die Europameisterschaft oder die Champions League. Messis Titel waren weniger wichtig als die von Jorginho, er schoss weniger Tore als Lewandowski und hatte nicht so viel Einfluss wie Benzema. Europa erniedrigt sich selbst."

ARGENTINIEN

"La Nacion": "'France Football' lag falsch. Erneut. Was hätte Robert Lewandowski sonst noch tun können, um den Ballon d'Or zu gewinnen? Die Pandemie hat ihm den letzten weggeschnappt, weil es keine Gala gab, aber, weit davon entfernt, enttäuscht zu sein, legte er eine weitere fabelhafte Saison hin. Er hat mit Polen nichts gewonnen? Das war auch bei Lionel Messis reicher Ernte an goldenen Bällen nie ein Hindernis."

"El Clarin": "Unter den vielen Stars gibt es einen, der mehr strahlt als jeder andere. Einen, der die anderen langweilig erscheinen lässt. Ein Star steht über allen und hat das an diesem Abend in Paris erneut unter Beweis gestellt. Lionel Messi hat seinen siebten Ballon d'Or gewonnen (...), obwohl in den letzten Tagen einige kritische Stimmen von Ex-Profis aufgekommen waren."