Europa? Baumgart will das Spielchen nicht mitspielen

Sie vermitteln nicht den Eindruck, von der guten Tabellensituation überrascht zu sein. Was wiederum dafür spricht, dass die Erfolge der Kölner wenig bis nichts mit Glück zu tun haben. Die "Geißböcke" folgen offensichtlich einem Plan und der macht ebenso offensichtlich Sinn.

Platz sechs nach 18 Spielen, das ist für Trainer Steffen Baumgart in erster Linie nicht mehr als eine beruhigende Bilanz: "Wir sind froh, dass wir die 28 Punkte haben und den Abstand nach hinten wieder vergrößern konnten."

Wir sind froh, dass wir die 28 Punkte haben und den Abstand nach hinten wieder vergrößern konnten. Steffen Baumgart

Dass er nach dem 3:1-Sieg in der Hauptstadt erste Fragen nach einer möglichen Qualifikation für den internationalen Wettbewerb gestellt bekam, nahm der Kölner Trainer hin, das Spielchen mitspielen will er allerdings nicht: "Wir werden nicht darüber reden. Das können Sie machen", beschied er dem fragenden Journalisten.

Viel lieber wird er mit seinen Spielern darüber reden, was in Berlin gut und was weniger gut lief. "Es war kein perfektes Spiel von uns, aber wir haben in einer schwierigen Partie gut gespielt", analysierte Ondrej Duda, der sein Ex-Team mit dem Treffer zum 2:0 endgültig auf die Verliererstraße führte.

Nicht perfekt war das Verhalten zu Beginn, als man der Hertha Chancen erlaubte und nicht perfekt waren die vielen Ballverluste nach dem Anschlusstreffer, die zwar letztlich nicht wirklich für Gefahr sorgten, allerdings für eine Menge Stress. Den, so Baumgart in der Manöverkritik, seine Jungs aber gut bewältigt hätten: "Es waren ganz schwierige Bedingungen. Man hat gesehen, dass beide Mannschaften Respekt vor dem Platz hatten. Bei uns hat schon viel gepasst, wir haben viel von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Ich bin sehr zufrieden. Mit so einem Anschlusstreffer geht einem auch schnell mal die 'Muffe', die Jungs haben es gut gemacht."

Ich bin sehr zufrieden. Mit so einem Anschlusstreffer geht einem auch schnell mal die 'Muffe', die Jungs haben es gut gemacht. Steffen Baumgart

Kapitän Jonas Hector ergänzte: "Der feine Fußball war nicht unbedingt möglich, es ging viel um Kampf und Zweikämpfe. Da haben wir viel vom eigenen Tor weggehalten."