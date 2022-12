Euroleague vergibt Final-Four-Turniere nach Kaunas und Berlin

Die Euroleague hat die kommenden beiden Final-Four-Turniere vergeben. Auch Deutschland hat den Zuschlag erhalten.

Wie die Euroleague am Montagmittag wissen ließ, wird das Final Four im kommenden Jahr im litauischen Kaunas stattfinden. 2024 fällt die Entscheidung dann mal wieder in Berlin.

Erstmals in Litauen

Das finale Turnier 2023 finde, so die Liga in ihrer Mitteilung, in einer Region mit großer Basketball-Leidenschaft statt. In der 15.000 Zuschauer fassenden Zalgirio Arena in Kaunas herrscht traditionsgemäß große Stimmung, wenn es um die Jagd nach Körben geht. Das Final Four in Litauen wird vom 19. bis 21. Mai vonstattengehen - zum ersten Mal in dem baltischen Staat.

Berlin erhielt zum dritten Mal nach 2009 und 2016 den Zuschlag. Die Mercedes-Benz-Arena am Ostbahnhof fasst 14.500 Fans.