Euroleague-Spiel nach wüster Schlägerei abgebrochen

In der Euroleague musste die Partie zwischen Real Madrid und Partizan Belgrad nach einer Massenschlägerei auf dem Spielfeld abgebrochen werden.

Beim Stand von 95:80 für Partizan, 100 Sekunden vor Spielende, eskalierte die Situation, als Reals Aufbauspieler Sergio Llull ein hartes Foul an Belgrads Kevin Punter beging. Profis beider Teams gingen auf dem Parkett aufeinander los und konnten kaum zurückgehalten werden.

Die Tumulte fanden ihren Tiefpunkt, als Reals Guerschon Yabusele Belgrads Dante Exum von hinten packte und ihn auf den Boden schmiss - eine Szene wie beim Wrestling. Die Schiedsrichter prüften die Auseinandersetzung daraufhin minutenlang am Review-Bildschirm. Dem Live-Ticker der Euroleague zufolge wurden von den Referees gegen mehr als 20 Spieler disqualifizierende Fouls ausgesprochen. Die Partie wurde beim Stand von 95:80 für die Gäste aus Belgrad abgebrochen.

Real hatte das erste Spiel der Viertelfinal-Serie (Best of 5) mit 87:89 ebenfalls zu Hause gegen Partizan verloren. Am Dienstag (20.30 Uhr) ist Spiel 3 in Belgrad angesetzt. Einige Profis werden dann sicher gesperrt fehlen.