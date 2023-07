Euroleague-Routiniers: Teodosic geht in die Heimat - Reals Fernandez macht weiter

Wie die nationalen Ligen befindet sich auch die Euroleague in der Off-Season. Personelle Entscheidungen gibt es trotzdem - diesmal sogar namhafte.

Spielen auch in der kommenden Saison in der Euroleague: Milos Teodosic (li.) und Rudy Fernandez. imago images

Nach drei Jahren bei Virtus Bologna verlässt Milos Teodosic den italienischen Vize-Meister und geht zurück in seiner Heimat. Künftig spielt der 36-jährige Serbe für Roter Stern Belgrad. Dort erhält er einen Vertrag bis Sommer 2024.

Der 1,95 Meter große Point Guard spielt damit erstmals seit 2007 wieder in Serbien. In den 16 Jahren dazwischen hat Teodosic eine äußerst erfolgreiche Karriere hingelegt, spielte für Olympiakos und ZSKA Moskau - mit dem russischen Hauptstadtklub gewann er 2016 die Euroleague - und wechselt 2017 für zwei Jahre in den NBA zu den L.A. Clippers (60 Spiele) ehe er vor vier Jahren nach Deutschland zurückkehrte.

Seine Karriere bei Real Madrid fortsetzen wird indes Rudy Fernandez. Der 38 Jahre alte Routinier hat seinen Vertrag bei den Königlichen um ein weiteres Jahr verlängert, nachdem schon über das Ende seiner Laufbahn spekuliert worden war.

Fernandez, der seit 2012 für Real spielt und unzählige Titel gewann, zudem Welt- und Europameister mit Spanien wurde, hatte beim überraschenden Euroleague-Titel vor wenigen Wochen - es war sein dritter - nochmal entscheidenden Anteil.