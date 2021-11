Euroleague-Krimi: Bayern feiern knappen Sieg gegen Panathinaikos

Der FC Bayern München hat in der Euroleague den Anschluss an die Play-off-Plätze geschafft. Gegen Panathinaikos Athen gewann der deutsche Vizemeister nach einer spektakulären Schlussphase am Donnerstag mit 81:78.

Auffälligster Mann der Bayern: Darrun Hilliard (li.). Euroleague Basketball via Getty Images