Euroleague entzieht Berlin Final Four - Verlegung nach Belgrad

Das Final Four der diesjährigen Euroleague-Saison wird nicht wie geplant in Berlin stattfinden. Der Verband verlegte die beiden Halbfinals, das Spiel um Platz drei und das Endspiel nach Belgrad.

In der Stark Arena in Belgrad für das Final Four der Euroleauge stattfinden. imago images/Aleksandar Djorovic

Es hatte sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet, am Freitag machte es die Euroleague dann offiziell: Das Final Four wird nicht zum zweiten Mal in Folge auf deutschem Boden ausgetragen, stattdessen findet es "in einer der berühmtesten Basketballstädte der Welt" statt, wie es in einer Mitteilung heißt. Gespielt wird vom 19. bis 21. Mai.

Anlass für die Verlegung sind die deutschen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, die - so teilt die Euroleague mit - nach jetzigem Stand verhindern würden, dass möglichst viele Fans zu den Spielen kommen können. "Nach langem Überlegen haben wir die unserer Meinung nach beste Entscheidung für unsere Fans und Spieler getroffen. Unser Hauptziel ist es, die Integrität des Wettbewerbs zu respektieren und die Unsicherheit für alle unsere Interessengruppen zu verringern", sagte CEO Jordi Bertomeu. "Auch wenn wir die Maßnahmen verstehen, die Regierungen vornehmen."

Der Spanier sprach allerdings von einem "Aufschub", man freue sich "auf die Rückkehr nach Berlin". Die Hauptstadt dürfte also in den kommenden Jahren doch noch zum Ausrichter des Final Four werden.

Belgrad indes war schon 2018 Ausrichter des Final Four, damals krönte sich Real Madrid um Luka Doncic zum Euroleague-Champion. Die serbische Hauptstadt wird damit wie Barcelona, Madrid, Berlin und Istanbul zum zweiten Mal Schauplatz des Saisonfinals. Gespielt wird in der "Stark Arena", die 2004 erbaut wurde und 15.500 Zuschauern Platz bietet.

Im vergangenen Jahr war Köln Ausrichter des Final Fours.