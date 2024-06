Eurofarm Pelister Bitola bindet zwei ehemalige Bundesligaspieler

Nach dem Meisterschaftserfolg in der mazedonischen Liga treibt Eurofarm Pelister Bitola die Kaderplanungen für die kommende Saison weiter voran. Zwei ehemalige Bundesligaspieler werden auch in der kommenden Saison beim nordmazedonischen Meister im Kader stehen. Dazu kommt ein Neuzugang aus Kroatien.

Seit einer Saison trägt Bogdan Radivojevic das Trikot von Pelister. Zuvor hatte der serbische Rechtsaußen unter anderem für die SG Flensburg-Handewitt und die Rhein-Neckar Löwen sowie Pick Szeged gespielt.

Nachdem Radivojevic mit RK Eurofarm Pelister Bitola in dieser Saison die Meisterschaft in der nordmazedonischen Liga gewinnen konnte, vertraut der Klub auch in der kommenden Saison auf die Dienste des der 31-Jährigen und verlängert dessen Vetrag um ein weiteres Jahr, wie Pelister auf seiner Webseite bekannt gab.

Ex-Recke bleibt auch

Mit Nejc Cehte bindet Pelister einen weiteren Ex-Bundesligaspieler für ebenfalls ein weiteres Jahr an den Klub. Nach Vereinsangaben erfolgt die Verlängerung "im Rahmen der Stabilisierung des Projekts und des Aufbaus des Teams für die Zukunft".

Cehte hatte seine Karriere in seinem Heimatland Slowenien bei RK Krško begonnen und war nach einer fünfjährigen Station bei RK Gorenje Velenje zu den Recken des TSV Hannover-Burgdorf gewechselt. Nachdem der Rückraumspieler sich im Jahr 2022 nach Dänemark zu GOG verabschiedet hatte, folgte in der vergangenen Saison der Wechsel nach Nordmazedonien.

Neuzugang am Kreis

Neben den beiden Verlängerungen mit den beiden Linkshändern verstärkt sich Pelister mit einem externen Neuzugang auf der Kreisläuferposition. Mit dem Kroaten Kajo Cikatic verstärkt der nordmazedonische Topklub sich am Kreis. Der 24-Jährige wird ab der kommenden Saison gemeinsam mit Ex-Stuttgarter Žarko Peševski das Kreisläuferduo beim Meister bilden.

Dem Neuzugang stehen mehrere Abgänge gegenüber. So verabschiedete der Verein am Saisonende mit Urban Lesjak, Kalifa Gedban, Marko Kizic, Mario Tankoski, Denis Vasiljev, Rudi Seri und Mateusz Piehovski gleich sieben Spieler.