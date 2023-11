"Euro-Eddy" Schmitt im Interview: "Wir wussten es schon vor dem Spiel"

Mit vier Toren für den KSC gegen Valencia schrieb Edgar Schmitt Geschichte. Heute wird das "Wunder vom Wildpark" 30. Der Held von damals erinnert sich im Interview.

Am 2. November 1993 erlebte der Karlsruher SC seine internationale Sternstunde. In der 2. Runde des UEFA-Pokals fegte der Außenseiter nach einem 1:3 im Hinspiel den FC Valencia mit 7:0 vom Platz. Ebenso wie das "Wunder vom Wildpark" wurde auch der vierfache Torschütze zu einem feststehenden Begriff deutscher Fußball-Geschichte: "Euro-Eddy" Edgar Schmitt. Drei Jahrzehnte später erinnert sich der Held des Abends im Interview.

Woran denken Sie beim Stichwort Valencia als Erstes, Herr Schmitt?

Dass es Wahnsinn ist, heute immer noch darauf angesprochen zu werden. Ich wusste damals natürlich schon, dass dieses Spiel und meine vier Tore außergewöhnlich waren. Aber dass es so nachhaltig im Gedächtnis bleiben würde …

Woran liegt das?

Sicher an der Einzigartigkeit für den KSC. Hätte ich die vier Tore für Bayern München gemacht, hätte es einmal kurz Applaus gegeben, und das war's. Außerdem wäre ein 7:0 gegen den spanischen Tabellenführer heute nicht mehr möglich für einen Bundesligisten unserer damaligen Kragenweite. Stellen Sie sich vor, der SC Freiburg schlägt Real Madrid oder Barcelona mit 7:0 - ausgeschlossen!

Ab welchem Moment war Ihnen klar: Der KSC schafft das Wunder?

Slaven Bilic behauptet ja immer, erst sein 7:0 habe Ruhe reingebracht (lacht). Aber im Ernst: Wir wussten es schon vor dem Spiel.

Wie das?

Es war die totale Überzeugung. Valencia hatte im Hinspiel geschludert, sich nach der 3:0-Führung ins eigene Spiel verliebt. Mit unserer einzigen Chance traf ich zum 3:1. Sie haben uns leben lassen, das war ihr Fehler.

In der Woche vorm Rückspiel hatten Sie einen Unfall, bei dem sich Ihr Wagen laut übereinstimmenden Berichten exakt viermal überschlagen hat …

Ich wurde mit 170 km/h aus der Kurve getragen. Glauben Sie mir bitte: Die Überschläge habe ich da nicht mitgezählt, und auch sonst niemand. Bewusst erinnern kann ich mich nur an den letzten Überschlag, der verlief wie in Zeitlupe, dann stand das Auto wieder auf den Rädern. Meine erste Sorge danach galt dem Buch auf meinem Beifahrersitz: Die Libelle von John le Carré. Hoffentlich ist es nicht kaputt, dachte ich. Verrückt, oder?

Sie kamen ohne Blessuren davon?

Ich war sogar schon zwei Tage später in der Bundesliga beim 0:1 bei Lok Leipzig wieder dabei. So richtig bewegen konnte ich mich da noch nicht. Beim Unfall hatte ich mich so am Lenkrad festgeklammert, dass mein Körper komplett verspannt war. Eigentlich dachte ich danach, gegen Valencia lässt Winnie Schäfer mich draußen. Bis ich hörte, wie er zu unserem Doc sagte: Bis Valencia ist Eddy wieder fit, egal wie ihr das anstellt.

Schäfer selbst fehlte gesperrt.

Mit Ede Becker und Rainer Ulrich hatte er zwei wunderbare Assistenten. Mit ihrer Ruhe und Menschlichkeit haben sie uns auch an diesem Abend von außen Stabilität gegeben. Unsere Mannschaft hat aber sowieso vieles selbst geregelt. Gehen Sie doch die Typen nur mal durch: Oli Kahn, Bilic, Dirk Schuster, Michael Wittwer. Außerdem Burkhard Reich, der wegen seiner zweiten Gelben Karte draußen saß. Dazu die tollen Fußballer Valeri Shmarov, Sergei Kiryakov - und Manni Bender sowie Rainer Schütterle, die eigentlich Nationalspieler hätten sein müssen. Ein sensationeller Mix. Der Kopf schlechthin war für mich Wolfgang Rolff: ein ruhiger Typ, der quiet leader, an dem sich alle aufrichten konnten.

Doch das 7:0 war Ihre One-Man-Show.

Ganz und gar nicht. Erst mal hat uns Oliver mit zwei, drei Glanzparaden im Spiel gehalten. Ich habe noch vor Augen, wie Predrag Mijatovic alleine auf ihn zulief. Beim Stand von 3:0 hat Dirk Schuster auf der Linie geklärt. Da wusste der Gegner: Wir haben hier gegen den KSC heute keine Chance.

Ist zum 30. Jubiläum etwas geplant?

Ja, der KSC hat uns zum Heimspiel gegen Paderborn eingeladen, mit Frauen. Valencia hat eine besondere Verbindung geschaffen zwischen allen Beteiligten, vergleichbar mit einem gemeinsamen Titelgewinn.

Zidane fiel mir direkt auf durch seine Souveränität, diese Ruhe am Ball. Ich dachte: Er hat etwas von Uwe Bein. Edgar Schmitt

Vom Achtelfinal-Erfolg gegen Bordeaux spricht keiner, dabei ging es gegen Bixente Lizarazu und Zinedine Zidane.

Ja, das waren damals eben noch keine Superstars. Aber natürlich schon super Spieler. Es war ein unheimlich harter Kampf (0:1 und 3:0, Anm. d. Red.). Zidane fiel mir direkt auf durch seine Souveränität, diese Ruhe am Ball. Ich dachte: Er hat etwas von Uwe Bein. Uwe war der Beste, mit dem ich je in einem Team spielen durfte. Insofern war das damals das höchste Kompliment für Zidane …

Im Halbfinale scheiterten Sie an Austria Salzburg. 0:0 auswärts, dann 1:1 daheim. Eine herbe Enttäuschung?

Damals ja, absolut. Wir waren plötzlich Favorit, sind nach dem frühen 0:1 im Wildpark verkrampft. Allerdings besaß auch Salzburg eine starke Mannschaft mit Wolfgang Feiersinger, Heimo Pfeifenberger oder Adi Hütter. Sie hatten ja auch Eintracht Frankfurt ausgeschaltet.

Und hätte der KSC den Titel gewonnen, würde weniger über Valencia gesprochen. Blieb dieses Spiel eigentlich auch in Spanien in Erinnerung?

Ich denke schon. Mein Bruder war zehn Jahre danach in einer Kneipe in Valencia - da hing unter einem Bild von Lyuboslav Penev (zweifacher Torschütze im Hinspiel, Anm. d. Red.) eine Autogrammkarte von mir. Für Valencia wurde unser Spiel ebenfalls zum einschneidenden Erlebnis. Die Mannschaft stürzte in der Liga danach von Platz 1 ins Mittelfeld ab, verpasste am Ende Europa, Trainer Guus Hiddink wurde entlassen.

Sie sind 2007 in Aalen ganz erfolgreich in die Trainerkarriere gestartet. Warum ist die im Sande verlaufen?

Ich bin immer noch überzeugt, ein guter Trainer zu sein. Ich wollte nie zu viel vorgeben, die Dinge aus der Mannschaft entstehen lassen. Vielleicht ist das irgendwann irgendwo ja mal wieder gefragt. Wenn nicht, habe ich trotzdem meinen Frieden.

Auch damit, dass man Sie 2019 nicht zum KSC-Vizepräsidenten wählte?

Darüber bin ich sogar heilfroh. Mein Ansatz war, mit meiner Expertise zu helfen. Aber ich merkte schnell, dass ich kein geeigneter Funktionär wäre.

Als freier Unternehmer haben Sie weiter mit dem KSC zu tun. Als Moderator des "KSC Kneipentalk" für Baden TV oder als Guide bei Stadionführungen.

Außerdem bin ich noch Markenbotschafter für Lotto Rheinland-Pfalz. Das alles macht mir große Freude. Und ich habe den Eindruck: den Leuten, mit denen ich zu tun habe, auch. Die Spieler und Trainer kommen gerne zu mir in die Sendung, weil sie wissen: Sie können sich öffnen, ohne demontiert zu werden.