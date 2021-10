EURO 2024 in Deutschland: Quali-Auslosung 2022 in Frankfurt

Die Qualifikation für die EURO 2024, die in Deutschland stattfindet, wird in der Messe Frankfurt ausgelost.

Anno 2003: Die Auslosung der WM-Qualifikation in Frankfurt. Bongarts/Getty Images

Wie Andreas Schär und Markus Stenger, die Geschäftsführer der EURO 2024 GmbH, am Donnerstagvormittag verkündeten, bleibt die Messe Frankfurt etablierter Auslosungsort für Großturniere in Deutschland. Wo auch schon die Qualifikation für die WM 2006 ausgelost wurde, findet auch das Prozedere für die kommende EM statt.

In der Festhalle wird am 9. Oktober 2022 ermittelt, in welcher Konstellation die 54 Mitgliedsverbände gegeneinander antreten. Zum Endturnier werden es 24 Nationen schaffen.

"Mit der Auslosung beginnen viele Wege zur EURO 2024 nach Deutschland", wird Turnierdirektor Philipp Lahm zitiert.