Euphorie zum Trainingsstart: "Das muss zurückgezahlt werden"

Traditionell stellen sich die sportlichen Verantwortungsträger zu Beginn eines Trainingslagers den Medien. Julian Nagelsmann und Rudi Völler versprühten dabei erwartungsgemäß Vorfreude und Zuversicht.

Aus Blankenhain berichten Matthias Dersch und Oliver Hartmann

Am Dienstag das Grillfest mit den Angehörigen im Mannschaftsquartier, am Mittwoch der Besuch von Bundespräsident Fank-Walter Steinmeier, am Donnerstag eine Teambuilding-Maßnahme mit einer Einheit des Sonder-Einsatzkommandos (SEK): Es mangelt nicht an Programmpunkten in diesem Trainingslager des EM-Gastgebers in Blankenhain - nur mit Fußball haben diese wenig zu tun. Bundestrainer Julian Nagelsmann ist in den ersten Tagen dieser EM-Vorbereitung vor allem darauf bedacht, sein Personal nach der langen Saison nicht gleich wieder übermäßig zu fordern.

"Training ist das alles Entscheidende. Aber wir müssen den Jungs auch ein bisschen Luft zum Atmen geben", begründete der Bundestrainer auf der Pressekonferenz in den Mauern des Schloss Blankenhain seine Strategie, es erst einmal langsam angehen zu lassen mit der Belastung. Die heiße Phase will er erst nach dem Umzug ins EM-Quartier auf dem adidas-Gelände in Herzogenaurach einläuten. In Thüringen steht für den Bundestrainer im Mittelpunkt innerhalb seines Kaders einen Spirit zu entwickeln, der die Mannschaft durch die nächsten Wochen trägt: "Wir wollen uns nicht lähmen lassen vom Druck."

"Das muss zurückgezahlt werden"

Die herzliche Begrüßung der Anwohner bei der Anreise ins Spa&Golfresorts Weimarer Land sei da schonmal ein vielversprechender Auftakt gewesen. "Wenn Fans am Straßenrand stehen mit Trikots und Fahnen, wenn die Häuser geschmückt sind, dann gibt das der Mannschaft ein tolles Gefühl", glaubt Nagelsmann. Er sieht darin aber auch eine Verpflichtung für sich und sein Team: "Wir sind in der Schuld, Top-Leistung zu bringen und einen Fußball zu zeigen, der Spaß macht. Das muss zurückgezahlt werden."

Für den 36-Jährigen ist es das erste große Turnier als Trainer, und er gab sich am Montag selbst gespannt, was diese nächsten Wochen in ihm auslösen werden. "Ich weiß noch nicht, was es mit mir macht. Es ist im Prinzip wie ein intensiver Champions-League-Monat. Das hat eigentlich nie was mit mir körperlich gemacht", sieht er sich gerüstet: "Ich habe keine Sorgen, dass es etwas Negatives in mir auslöst. In allererster Linie ist jetzt große Vorfreude."

Bei wem sich Nagelsmann inspirieren ließ

Er hat sich auf seine Turnierpremiere in Gesprächen unter anderem mit seinen Vorgängern Hansi Flick, Joachim Löw, Jürgen Klinsmann und natürlich Völler vorbereitet, sich aber auch mit Trainern anderer Sportarten wie Gordon Herbert, dem Coach der deutschen Basketball-Weltmeister, unterhalten. Und er hat da in erster Linie mitgenommen, dass es keine Blaupause für ihn gibt. "Die Botschaften waren immer identisch, dass man an sich glauben und seinen Weg gehen soll, und dass man auf sein Bauchgefühl hören soll", schilderte Nagelsmann: "Am Ende musst du deine Erfahrungen selbst machen."

Völler ist davon überzeugt, dass die Voraussetzungen durch die Erfolge im März gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) gegeben sind, dass es positive Erfahrungen werden. "Wir hatten da einen sehr wichtigen Schlüsselmoment. Durch die beiden überzeugenden Siege hatte sich bei uns im Inner Circle, aber vor allem auch in der Öffentlichkeit, Optimismus breitgemacht", sagte der Sportdirektor und fügte an: "Wir brauchen jetzt nicht ausflippen, aber ein gesundes Maß an Zuversicht sollten wir schon haben."