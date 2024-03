Euphorie um ÖFB-Team: Public Viewing am Wiener Rathausplatz fixiert

Sämtliche EM-Spiele der österreichischen Nationalmannschaft werden auf dem Wiener Rathausplatz zu sehen sein.

Nach den beiden Testspielerfolgen des Nationalteams gegen die Slowakei (2:0) und die Türkei (6:1) fiebert Fußball-Österreich der Europameisterschaft in Deutschland entgegen. Für die rot-weiß-roten Fans in der Bundeshauptstadt gab es am Freitag gute Neuigkeiten: Sämtliche Spiele der österreichischen Nationalmannschaft werden auf dem Wiener Rathausplatz zu sehen sein.

Wie Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) mitteilte, wird es bei freiem Eintritt eine "Fan-Arena" mit Public Viewing geben. Am Rathausplatz werden zumindest sechs Spiele live zu sehen sein. Dabei handelt es sich um Österreichs Gruppenspiele gegen Frankreich, Polen und die Niederlande sowie die beiden Halbfinalpartien und das Endspiel. Sollte die Elf von Ralf Rangnick ins Achtel- bzw. Viertelfinale vorstoßen, würden auch diese Begegnungen übertragen werden.

"Die Erfolge des Nationalteams in den vergangenen Jahren haben in Österreich eine regelrechte Euphorie entfacht. Anlass genug für die Stadt, allen Fußballfans ein unvergessliches EM-Erlebnis inmitten von Wien zu ermöglichen", erklärte Ludwig. "Der Rathausplatz hat sich schon in vergangenen Jahren mehrfach als hervorragende Location für Fußball-Übertragungen ausgezeichnet und wird auch der Europameisterschaft 2024 ideale und sichere Rahmenbedingungen bieten."

EM schlägt Filmfestival

Am Wiener Rathausplatz findet im Sommer darüber hinaus das 34. Filmfestival statt. Dieses hat mit Servus TV, dem offiziellen Medienpartner der EM in Österreich, eine Kooperation geschlossen. Die Fan-Arena kann somit bereits vor Beginn des Festivals am 29. Juni eröffnen. An den aus österreichischer Sicht spielfreien Tagen zwischen 14. und 28. Juni bleibt der Rathausplatz geschlossen. Danach wird das Musikfilmprogramm an den zumindest drei verbleibenden Spieltagen zugunsten der EM-Übertragungen gestrichen.

Für das kulinarische Wohl an den drei Spieltagen gegen Frankreich (17. Juni, 21 Uhr), Polen (21. Juni, 18 Uhr) und die Niederlande (25. Juni, 18 Uhr) wird allenfalls gesorgt sein. Die mehr als 20 Gastronomen des Filmfestivals werden ihre Stände bereits früher beziehen und die österreichischen Fans mit Speis und Trank versorgen.