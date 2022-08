Euphorie trotz Niederlage: VfB Oldenburg will jetzt den ersten Sieg

Der VfB Oldenburg pocht auf seine ersten drei Punkte. Das letzte Spiel gegen 1860 München soll dem Aufsteiger Rückenwind geben - obwohl es bei den Löwen eine Niederlage setzte.

Selbst die Fans des TSV 1860 München würdigten die Leistung der Niedersachsen an der Grünwalder Straße am Samstagnachmittag mit Applaus und erhobenen Daumen. Lange hatte der Aufsteiger dem Favoriten aus Giesing Paroli geboten, ehe Löwen-Verteidiger Jesper Verlaat dem VfB mit seinem Treffer doch noch den Zahn zog.

Dementsprechend feierten auch die 400 mitgereisten Fans aus Oldenburg ihre Mannschaft nach dem 0:1 gegen 1860 München. Mit frenetischem Beifall machte der Gästeanhang auf sich aufmerksam. Ein großes Banner mit der Aufschrift "Ey, ab in den Süden, dem VfB hinterher" hatte die Gästekurve bereits während des Spiels verziert.

VfB hofft im Aufsteiger-Duell auf Fans und Rückkehr seines Kapitäns

Das Team von Dario Fossi hofft nun erneut auf die Unterstützung der Anhänger, wenn der VfB zum Auftakt des 3. Spieltags Mitaufsteiger Elversberg empfängt (Dienstag, 19 Uhr, LIVE! bei kicker). Dort will Oldenburg dann seinen ersten Sieg in dieser Spielzeit einfahren, nachdem man auch am ersten Spieltag schon nicht über ein 1:1 gegen den SV Meppen hinausgekommen war.

Bei dem Vorhaben, die ersten drei Punkte einzutüten, soll gegen die SVE Kapitän Max Wegner mithelfen. Der 33-Jährige fehlte am Samstag in München wegen muskulärer Probleme, soll am Dienstagabend aber wieder mit an Bord sein.