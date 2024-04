Eulen Ludwigshafen mit zwei Personalentscheidungen

Die Eulen Ludwigshafen feilen weiter an ihrem Kader für die kommende Saison. Während der Zweitligist im Rückraum auf Konstanz setzt, kommt es zu einer Veränderung auf der Kreisläuferposition.

Der Vertrag mit Rückraumspieler Marc-Robin Eisel, der 2021 den Sprung vom HLZ Friesenheim-Hochdorf in den Profi-Kader der Eulen Ludwigshafen schaffte, wird nach Vereinsangaben um ein Jahr bis Mitte 2025 verlängert.

Dagegen wird Kasper Manfeldt Hansen die Eulen nach zwei Jahren verlassen. Das neue Vertragsangebot habe der dänische Kreisläufer, dessen künftiger Verein noch nicht feststehen soll, nicht angenommen.

Eisel: "Ich will mich durchsetzen, ich will es hier schaffen."

Marc-Robin Eisel, der derzeit wegen eines Mittelhandbruch nicht spielen kann, hatte speziell bei seinen zwei letzten Einsätzen gegen den TV Großwallstadt und den VfL Lübeck-Schwartau Leistungsfortschritte nachgewiesen. "Robin ist wichtig für die Mannschaft, identifiziert sich maximal mit den Eulen und so wollen wir ihm die Chance zur Weiterentwicklung geben", betont Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler.

"Ich hatte mir in dieser Saison natürlich mehr Spielzeit gewünscht. Aber wenn ich gespielt habe, hatte ich das Gefühl, dass ich mithalten kann. Ich habe bei den Eulen verlängert, weil ich mich durchbeißen will. Ich will mich durchsetzen, ich will es hier schaffen", betont Eisel selbst, der hofft noch in dieser Saison auf die Platte zurück zu kehren.