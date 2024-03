Eulen Ludwigshafen mit Generationswechsel auf Rechtsaußen

Die Eulen Ludwigshafen haben sich für die kommende Saison in der 2. Handball Bundesliga auf Rechtsaußen grunderneuert. Auch im Rückraum setzen die Eulen auf einen Youngster.

Nach neun Jahren endet im Juni die Ära von Pascal Durak bei den Eulen Ludwigshafen. Der Vertrag des Rechtsaußen wurde nicht verlängert. Durak kam 2015 von der SG Leutershausen zu den Eulen und war beim Aufstieg 2017, dem Wunder von Ludwigshafen 2018 sowie dem Wunder von Ludwigshafen 2.0 als Rechtsaußen ein wesentlicher Faktor. Wegen einer Schulterverletzung, in der Saisonvorbereitung erlitten, ist Durak in dieser Saison noch ohne Einsatz.

Der 31 Jahre alte Rechtsaußen setzt seine Laufbahn bei der HG Oftersheim/Schwetzingen, die den Wiederaufstieg in die Dritte Liga anstrebt, fort und bleibt somit der Region erhalten. "Die HG ist ein großer und wichtiger Teil meiner Jugend, ich habe mich damals schon wohl gefühlt, kenne viele Leute, die in der HG engagiert sind, und weiß, dass ich mich auch in Zukunft wohlfühlen werde", so Durak.

Pascal Durak wurde 2008 mit der HG deutscher B-Jugend-Vizemeister. Bei den Eulen bekommt Durak, der lange als Siebenmeterschütze glänzte, noch eine besondere Verabschiedung.

Youngster nimmt Duraks Platz ein

Duraks Platz im Kader der Zukunft wird Theo Straub (19) einnehmen. Der U20-Nationalspieler aus dem Talentschuppen der Rhein-Neckar Löwen ist seit November 2023 mit Zweitspielrecht bei den Eulen, wechselt ab 1. Juli fest nach Ludwigshafen und hat einen bis 30. Juni 2026 gültigen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben.

"Ich habe mich hier gleich wohl gefühlt und will mich jetzt bei den Eulen zu einem vollwertigen Zweitligaspieler entwickeln", sagt Theo Straub. Trainer Wohlrab lobt den Leistungswillen und die Lernbereitschaft des Talents: "Theo hat die Motivation, etwas lernen zu wollen, sich zu verbessern. Ich freue mich, ihn dabei zu begleiten, wenn er in der nächsten Saison den nächsten Schritt in seiner Entwicklung macht."

Leihspieler bleibt fest

Die Eulen können auch weiter auf Finn-Lukas Leun (21) zählen. Der Halbrechte ist letzten Sommer auf Leihbasis vom SC DHfK Leipzig nach Ludwigshafen gekommen, bleibt nun fest bei den Eulen. Sein Kontrakt läuft zunächst ein Jahr. "Finn hat sich in der Abwehr bereits währt, hat sich gut in unser System gefunden, jetzt geht es um den nächsten Schritt seiner Entwicklung im Angriff", sagt Joh Wohlrab.

"Ich fühle mich absolut wohl hier und möchte nun den nächsten Step machen", so Finn Leun. "Wir setzen unseren Weg mit jungen Spielern, auch mit Talenten aus der Region, fort, die in einer Mannschaft mit erfahrenen Spielern wie Max Haider, Alex Falk, Mex Raguse oder Kian Schwarzer reifen werden", sagt Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler.