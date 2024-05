Eulen Ludwigshafen holen Torwarttalent vom VfL Gummersbach

Die Eulen Ludwigshafen haben sich zur kommenden Saison mit einem 18-jährigen Talent vom VfL Gummersbach verstärkt. Zusammen mit Ziga Urbic und Mats Grupe soll der Norweger das neue Torwarttrio bilden.

Die Eulen Ludwigshafen haben sich die Dienste von Oskar Knudsen gesichert. Der 18-jährige Norweger kommt aus der Drittliga-Mannschaft des VfL Gummersbach und hat einen Vertrag für zwei Jahre unterschrieben. Beim Zweitligisten soll er ebenfalls in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen, hat aber auch Chancen auf Spielpraxis im deutschen Unterhaus.

"Der Hauptgrund, von Gummersbach wegzugehen, ist, dass der VfL die Drittliga-Mannschaft nach dieser Saison abmelden wird. Ich hatte zwar einen Bundesliga-Vertrag, hätte als dritter Torwart aber keine Spielpraxis mehr gehabt", erklärt Knudsen, und führt in einer Pressemeldung aus: "Die Kombination mit dem Zweitliga-Kader trainieren zu können und im HLZ zum Einsatz zu kommen, ist reizvoll."

Ausschlaggebend sei auch ein Probetraining gewesen: "Ich hatte viel Spaß, mir hat es gut gefallen. Sich wohlzufühlen, das ist wichtig, um gute Leistungen bringen zu können. Die Stimmung in der Mannschaft, das Miteinander in der Kabine, war top. Alle sind gut mit mir umgegangen."

"Wird den Sprung schaffen"

Knudsen wechselte mit 14 aus Norwegen nach Gummersbach, spricht perfekt Deutsch und hat auch seinen Schulabschluss in der Tasche. Schon mit 16 debütierte er bei einem Testspiel für die erste Mannschaft und trainierte auch bei den Profis. Zudem spielt Knudsen für die U21-Nationalmannschaft Norwegens.

Das löst Euphorie bei den Eulen aus. Trainer Johannes Wohlrab sagte: "Oskar hat in Gummersbach eine gute Ausbildung genossen. Jetzt muss - Schritt für Schritt - eine Entwicklung stattfinden. Er kann bei uns lernen und kann sich im HLZ bewähren. Er spricht fließend Deutsch, hat die Schule erfolgreich abgeschlossen, besitzt durch seinen frühen Wechsel nach Deutschland eine hohe Selbstständigkeit und Reife."

Begeistert ist auch Torwarttrainer Patrick Jahnke, der Knudsen zu den Eulen lotste: "Mit Žiga Urbic, der 27 ist, Mats Gruppe gerade 21 geworden, und Oskar, der noch 18 ist, haben wir das meiner Meinung nach interessanteste und spannendste Torhüterprojekt in der 1. und 2. Bundesliga in Deutschland."

Weiter schwärmt Jahnke: "Die Gummersbacher haben eine sehr gute Torhüterschule. Oskar ist gut ausgebildet. Er hat echt gute Bewegungen, er hat gute Grundtechniken, all die Elemente, die es braucht. Der Junge weiß genau, was er will. Das wusste er schon mit 14, als er sich entschieden hat, allein nach Deutschland zu gehen. Oskar muss man nicht zum Training antreiben. Er kann und wird jetzt den nächsten Schritt gehen. Er wird den Sprung schaffen, er steht vor einer guten Karriere."