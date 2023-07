Eubanks sorgt für Überraschung - Djokovic feiert 33. Wimbledon-Sieg in Folge

Wimbledon startete in die zweite Woche - und hatte direkt eine Überraschung parat. Christopher Eubanks kegelte Stefanos Tsitsipas raus. Novak Djokovic und Daniil Medvedev kamen weiter.

Nach Cameron Norrie hat Christopher Eubanks mit Stefanos Tsitsipas einen weiteren Top-Spieler geschlagen - und steht erstmals im Viertelfinale von Wimbledon. Gegen den Griechen, der sich auf Rasen nicht wohlfühlt und in seiner Karriere in Wimbledon noch nie die Runde der letzten Acht erreicht hat, setzte sich der schlaksige US-Amerikaner in fünf teilweise hoch unterhaltsamen und Sätzen mit spektakulären Ballwechseln mit 3:6, 7:6 (7:4), 3:6, 6:4, 6:4.

"Ich hatte Auf und Abs, aber das ist normal im Tennis, ich habe aber in entscheidenden Momenten gut gespielt", sagte der 2,01 m große Eubanks nach dem Match und stellte mit Blick auf seinen Erfolg fest: "Es ist so surreal, ich lebe einen Traum." Diesen darf er nun im Viertelfinale weiterträumen, dort trifft er auf Daniil Medvedev.

Der Russe profitierte von einer Verletzung seines Gegners Jiri Lehecka, der beim Stand von 6:4, 6:2 aus Medvedevs Sicht wegen einer Fußverletzung aufgeben musste, was dem 27-Jährigen Moskauer die erste Viertelfinalteilnahme in Wimbledon bescherte. Eubanks wird das egal sein, er wird seine famose Serie von aktuell neun Siegen auf Rasen in Folge auch gegen den Weltranglistendritten fortsetzen wollen. Beide trafen 2023 bereits aufeinander, da war es eine klare Sache für Medvedev.

Tsitsipas indes war die anstrengende erste Woche, in der er gegen Dominic Thiem und gegen Andy Murray jeweils über fünf Sätze hatte gehen müssen, anzusehen - vor allem im entscheidenden Durchgang wirkte der 24-Jährige müde, wenig überraschend, stand doch Tsitsipas in diesem Turnier zu diesem Zeitpunkt bereits über 13 Stunden auf dem Platz.

Zwei Sätze am Sonntag, zwei am Montag: Djokovic im Viertelfinale

Zuvor hatte Novak Djokovic sein Ticket fürs Viertelfinale qualifiziert. Der Serbe hatte am Sonntag gegen Hubert Hurkacz zwei Sätze jeweils im Tiebreak gewonnen, doch dann wurde das Match wegen der britischen Sperrstunde unterbrochen. Als es am Montag wieder weiterging, holte sich der Pole Satz Nummer drei, ehe der Favorit im Vierten nach 3:07 Stunden seinen 33. Sieg beim Rasen-Klassiker klarmachte. Nach dem 7:6, 7:6, 5:7, 6:4-Erfolg geht es für den "Djoker" nun gegen Andrey Rublev aus Russland.