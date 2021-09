"Etwas mehr erhofft": Stefan Riederer löst Trainerduo Ranzinger/Holler in Cham ab

Nicht ganz überraschend, aber doch unerwartet. Der ASV Cham hat reagiert und auf der Trainerposition einen Wechsel vollzogen. Stefan Riederer soll die Oberpfälzer zumindest bis Winter in ruhiger Gewässer führen.

Es ist noch keinen Monat her, da hatte ASV-Sportchef Jürgen Kreipl sich demonstrativ vor seine beiden Trainer Christian Ranzinger und Josef Holler gestellt. Vor allem nach der deutlichen 2:7-Pleite bei Bayern Hof war am Kappenberger Sportzentrum richtig Feuer unter dem Dach. Das schien nach dem Heimsieg gegen Seligenporten zwar noch nicht gelöscht, aber zumindest unter Kontrolle zu sein. Nach zwei weiteren Niederlagen ging man dann aber doch den meist unschönen Schritt in der Personalfrage der Übungsleiter.

"Wir bedauern diesen Schritt sehr und er ist uns auch sicher nicht leicht gefallen. Atze und Seppe sind zwei echte ASVler, die ihre Trainertätigkeit mit großem Engagement ausgeübt haben. Zwischen den beiden und mir hat sich eine echte Freundschaft entwickelt, umso schwerer fällt mir jetzt diese Entscheidung. Aufgrund der Resultate der letzten Wochen sahen wir uns aber zum Handeln gezwungen - auch wenn wir dieses Szenario unbedingt vermeiden wollten", sagt Chams sportlicher Leiter Jürgen Kreipl, dem bewusst war, dass es eine schwere Spielzeit werden kann. "Wir hatten einen personellen Umbruch und haben zweifellos auch wichtige Spieler verloren. Gemeinsam haben wir diese schwierige Aufgabe in Angriff genommen, aber trotzdem hätten wir uns einfach etwas mehr erhofft. Ich bin überzeugt, dass in der Mannschaft genug Qualität steckt, um in der Liga zu bleiben."

Hauptverantwortlich auf der Bank ist damit ab sofort der bisherige Torwarttrainer und Ex-Profi Stefan Riederer. Der 35-Jährige wird zumindest erst einmal bis zur Winterpause diese Aufgabe übernehmen und dabei vom langjährigen ASV-Jugendtrainer Erich Hartl unterstützt. Beide sind alte Bekannte beim ASV. Riederer, der schon in der dritten Liga als Torhüter spielte, stand auch beim Bayernliga-Aufstieg 2019 im Tor des ASV. "Stefan kennt die Mannschaft in- und auswendig und ist ein absolutes Mentalitätsmonster. Wir sind überzeugt, dass er zum jetzigen Zeitpunkt der absolut richtige Mann für diese anspruchsvolle Aufgabe ist", meint Kreipl. Mit Erich Hartl bekommt der neue Coach einen im Verein hoch angesehenen Unterstützer, der die U 15 des ASV in die Regionalliga führte. "Erich ist ein Top-Mann, der menschlich und taktisch top ist. Stefan und er werden sich optimal ergänzen", ist Kreipl überzeugt.

Aber auch Stefan Riederer ist sich der schweren Aufgabe bewusst: "Acht Punkte aus 13 Spielern sind nicht viel, trotzdem ist das rettende Ufer nur vier Zähler entfernt. Es ist noch alles drin, dementsprechend müssen wir in den zwei Monaten bis zur Winterpause richtig Gas geben und möglichst viele Punkte holen." Ob er aber längerfristig an der Chamer Seitenlinie stehen wird, lässt er noch offen: "Ich bin dem Verein und der Mannschaft sehr verbunden, deshalb versuche ich jetzt gemeinsam mit Erich Hartl zu helfen. In der Winterpause werden wir dann Bilanz ziehen und dann entscheiden, wie es weitergeht." Seinen Einstand hat Riederer, der definitiv nicht zwischen die Pfosten zurückkehren wird, am Samstag beim aktuell einen Zähler schlechter gestellten Schlusslicht Würzburger FV.