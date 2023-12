Etwas im Schatten - und voller Glanz: Receiver Evans stellt Rekordmarke auf

Den Super Bowl gewonnen und seit seiner Ankunft in der NFL stets eine Bank: Mike Evans. Am Sonntag nun hat der Wide Receiver der Tampa Bay Buccaneers einen Meilenstein erreicht.

Kein Spieler der NFL-Geschichte hat seine Karriere mit sechs Spielzeiten mit jeweils mindestens 1000 Receiving Yards begonnen.

Spoiler: Mike Evans hat zehn!

Der 2014 im NFL-Draft in der ersten Runde und an siebter Stelle gezogene Passempfänger von der Texas A&M University hat tatsächlich diesen famosen Lauf hingelegt. Und das, obwohl bei den Bucs in den letzten zehn Jahren abgesehen von der kurzen Tom-Brady-Zeit samt Super-Bowl-Sieg 2020/21 (31:9 gegen die Kansas City Chiefs) nicht viel Erfolg gesät war.

Evans etwa "musste" oft Pässe von Josh McCown, Mike Glennon, Jameis Winston, Ryan Fitzpatrick und seit dieser Saison von Baker Mayfield fangen. Mit Verlaub: Das ist wahrlich nicht die Crème de la Crème der National Football League gewesen.

Auf einer Stufe mit den ganz großen Namen

Und dennoch hat der seit Sommer 30 Jahre alte Athlet solch eine famose Marke, die in der Liga ihresgleichen sucht, aufgestellt.

Noch mehr Zahlen gefällig? Insgesamt mehr 1000-Yard-Spielzeiten innerhalb einer Karriere als Evans (zehn) hat nur 49ers-Legende Jerry Rice (14) - seines Zeichen dreimaliger Super-Bowl-Sieger - erreicht. Gleichauf liegt noch Ikone Randy Moss.

Zusätzlich neben seinen 11.437 Receiving Yards kommt Evans in 149 Regular-Season-Spielen bislang auf stolze 91 Touchdowns. Mehr haben in der NFL-Geschichte nur illustre Namen wie Rice, Moss, Terrell Owens, Cris Carter, Marvin Harrison, Larry Fitzgerald, Antonio Gates, Tony Gonzalez, Tim Brown, Steve Largent, Don Hutson und der langjährige Patriots-Dauerbrenner und Bucs-Gefährte Rob Gronkowski.

"M1KE" - "Eines Tages bist du einer von ihnen"

Kurios: Bei seinem Rekordspiel, dem auch fürs Play-off-Rennen wichtigen 21:18 vor heimischer Kulisse gegen die abgeschlagenen und bereits ausgeschiedenen Carolina Panthers, musste sich Evans erst einmal übergeben. Denn bei seinem famosen Touchdown Ende des dritten Quarters über ganze 75 Yards nach Pass von Mayfield, bei dem er eine Geschwindigkeit von etwas mehr als 33 km/h erreicht hatte, hob es den Wide Receiver nach kurzem Signal zum Schiedsrichter.

"Ich war müde, ich ging zur Seitenlinie und musste etwas aufstoßen", erklärte Evans hinterher gegenüber US-Medien. "Aber ich bin extrem glücklich, ihn mit verdient zu haben." Sein Receiver-Kollege Chris Godwin machte sich da direkt mit einem breiten Grinsen etwas lustig: "Das ist Mikes Ding... Ich hab ihn schon oft sich übergeben sehen."

Seine zehnte 1000-Yard-Saison wurde natürlich im Stadion gefeiert - unter Standing Ovations von den Fans, mit Umarmungen und Helmklopfern von den Kollegen - und mit eingeblendeten Videos sowie seinem abgewandelten Namen in "M1KE". Quasi eine Ehrung als Nummer-1-Receiver dieses Franchises aus Florida. "Das ist das, was du dir als Kind wünscht", freute sich Evans im Anschluss. "Davon hab ich immer geträumt, weil ich schon immer großer Sportfan gewesen bin. Immer hatte ich mir gesagt: 'Eines Tages bist du einer von ihnen.'"

Das hat er, obwohl er mit Tampa Bay (5-7) aktuell etwas im Schatten der großen Football-Teams und -Stars steht, mit diesem Meilenstein und seinem Titel im eigenen Stadion damals zusammen mit Brady schon jetzt eindrucksvoll getan.