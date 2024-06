"Etwas ganz Spezielles": FCN bindet U-17-Welt- und Europameister Jeltsch langfristig

Per Option hat der 1. FC Nürnberg Eigengewächs Finn Jeltsch langfristig gebunden, wie der Verein am Mittwoch mitteilte.

noch länger für den 1. FC Nürnberg am Ball: Finn Jeltsch. IMAGO/Zink

Seit 2015 trägt Finn Jeltsch das Trikot des 1. FC Nürnberg. In der vergangenen Saison spielte sich der U-17-Welt- und Europameister in den Kader der Profis, wusste zu überzeugen und stand 13-mal in der 2. Bundesliga für den Club auf dem Platz, zwölfmal über die volle Distanz.

Der 17-Jährige, der am 18. Februar beim 1:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern sein Profi-Debüt feierte, wird dem FCN auch länger erhalten bleiben. Der Club zog "eine im Vertrag verankerte Option, wodurch sich das Arbeitspapier des Eigengewächses langfristig verlängert hat", wie der Verein bekanntgab.

Ich möchte mich jetzt unter Miroslav Klose neu beweisen und meine Leistungen auf den Platz bringen. Finn Jeltsch

Sehr zur Freude von Jeltsch. "Den ersten Profivertrag bei meinem Jugendklub zu erhalten, ist für mich etwas ganz Spezielles", meinte der Innenverteidiger, der in Nürnberg aktuell die besten Voraussetzungen sieht, "um mich weiterhin entwickeln zu können. Ich möchte mich jetzt unter Miroslav Klose neu beweisen und meine Leistungen auf den Platz bringen."

Davon sind die Verantwortlichen der Franken überzeugt. "Finn hatte durch seine Erfolge eine aufregende Saison mit einem steilen Aufstieg. Dennoch blieb er auf dem Boden und hat sich durch seine harte Arbeit auch einen Platz bei uns im Profikader erkämpft", erklärte Sportdirektor Olaf Rebbe. "Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir seine Entwicklung weiterhin begleiten dürfen und ich bin überzeugt davon, dass wir noch viel Spaß an Finn haben werden."

Jeltsch steht "für unseren Weg"

Der neue FCN-Sportvorstand Joti Chatzialexiou ist "stolz darauf, dass der Vertrag von Finn noch eine längere Gültigkeit erhält". Zumal Jeltsch "wie kaum ein anderer für unseren Weg steht, den wir hier beim Club eingeschlagen haben und weiterverfolgen werden. Wir wollen junge Spieler an den Profifußball heranführen, ihnen die ersten Schritte darin ermöglichen, um dann für den Verein und den Spieler eine bestmögliche Entwicklung zu erzielen."