"Etwas ganz Besonderes": Bartusiak wird Assistenztrainerin von Wück

Saskia Bartusiak wird das neue Trainerteam der deutschen Frauen-Nationalmannschaft nach Olympia komplettieren. Gemeinsam mit Maren Meinert unterstützt sie Bundestrainer Christian Wück als Assistenztrainerin.

Dass Christian Wück nach den Olympischen Spielen neuer Bundestrainer der deutschen Frauen-Nationalmannschaft wird, stand bereits seit März fest. Seit dem heutigen Montag ist nun auch das Trainerteam komplett. Neben Maren Meinert unterstützt auch Saskia Bartusiak Wück als Assistenztrainerin und ersetzt die offenbar ausscheidende Britta Carlson. "Mit ihrer langjährigen Erfahrung als Spielanalystin und Spielerin, ihrem klaren, durchaus kritischen Blick und der Fähigkeit, die Dinge auch mal mit anderer Perspektive zu betrachten, ist sie eine absolute Bereicherung für unser Team", erklärte DFB-Sportdirektorin Nia Künzer.

Die 41-Jährige ist bereits seit 2018 für den Verband in verschiedenen Bereichen tätig. Unter anderem zeichnete sie für die Spielanalyse von diversen U-Nationalmannschaften verantwortlich.

Erstes großes Projekt des Trios: EM 2025 in der Schweiz

Nun rückt die Welt- (2017) und Europameisterin (2009 und 2013) sowie Olympiasiegerin von 2016, also in den Seniorenbereich auf. "Es ist etwas ganz Besonderes, Teil des Trainerinnenteams der Frauen-Nationalmannschaft zu sein, und ich blicke voller Vorfreude der Zusammenarbeit mit Christian und Maren entgegen. Gemeinsam im Team können wir viel bewegen, dazu möchte ich meinen Teil beitragen", wird Bartusiak vom DFB zitiert.

Das erste große Projekt für das neue verantwortliche Trio ist die EM 2025 in der Schweiz. In der Qualifikation steht aber noch das bisherige Trainerteam an der Seitenlinie, da diese bereits vor dem Beginn der Olympischen Spiele abgeschlossen ist. Anfang April war die DFB-Auswahl mit Erfolgen in Österreich (3:2) und gegen Island (3:1) perfekt in die EM-Quali gestartet.