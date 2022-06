"Etwas Besonderes": Herold bleibt bei Bayern

Der FC Bayern setzt weiter auf David Herold. Der U-19-Nationalspieler verlängerte seinen auslaufenden Vertrag bis 2024.

Herold, der bereits 2016 aus der Jugend des FC Memmingen zum Rekordmeister gewechselt war, feierte in der abgelaufenen Saison sein Debüt für den FC Bayern II in der Regionalliga Bayern und beendete die Saison mit 13 Einsätzen (zwei Tore). Außerdem spielte er 21-mal für die U 19 (zwei Tore).

"In der Vergangenheit hat er sein Potential auf der Außenverteidiger-Position in unseren Jugendmannschaften bereits bewiesen und im letzten Saisondrittel bei den Amateuren bestätigt", sagt Holger Seitz, sportlicher Leiter am Bayern-Campus. "Wir sind überzeugt, dass er seine individuelle Entwicklung hier weiter vorantreiben wird."

Dass er in seine siebte und achte Saison bei Bayern gehen darf, ist für Herold "etwas Besonderes". Er fühle sich "sehr wohl" im Klub.