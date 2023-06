"Etwas Besonderes für mich": Hüsing kehrt nach Rostock zurück

Oliver Hüsing kehrt zum FC Hansa Rostock zurück. Der 30-Jährige kommt ablösefrei von Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld an die Ostseeküste und erhält einen Zweijahres-Vertrag bis Sommer 2025.

Trotz des Abstiegs mit Arminia Bielefeld bleibt Oliver Hüsing der zweiten Liga erhalten. Zur kommenden Saison läuft der 30-Jährige für den FC Hansa Rostock auf - bereits zum dritten Mal. Denn bereits in der Rückserie der Saison 2014/15 und zwischen 2017 und 2019 war Hüsing für die Kogge aufgelaufen. Damals jedoch lediglich in der dritten Liga (83 Spiele, neun Tore). Nun, vier Jahre später und mit 99 Zweitliga-Spielen für Heidenheim und die Arminia mehr auf dem Buckel, versucht es Hüsing ein weiteres Mal in der Ostseestadt.

Walter: "Extrem führungsstarker Innenverteidiger"

"Oliver passt physisch und charakterlich perfekt in unser Anforderungsprofil: Wir haben nach einem erfahrenen und zuverlässigen Defensiv-Akteur gesucht, der unserer Abwehr weitere Stabilität und Qualität verleihen soll. Oliver ist ein extrem führungsstarker Innenverteidiger mit einem sehr gutem Zweikampfverhalten und starkem Kopfballspiel", so Hansa-Sportdirektor Kristian Walter. "Zudem kennt er den Verein und das Umfeld bestens und wird daher keine lange Eingewöhnungszeit brauchen."

Hüsing selber ist "total glücklich, dass ich zum dritten Mal für den FC Hansa Rostock spielen darf - das ist etwas sehr Besonderes für mich. Ich freue mich, jetzt die Mannschaft kennenzulernen, auf die Mitarbeiter des Vereins, auf viele bekannte Gesichter und auf die Fans. Und dann kann ich es kaum erwarten, wieder in einem vollen Ostseestadion aufzulaufen."

Hüsing ist nach Serhat-Semih Güler, Janik Bachmann und Alexander Rossipal der vierte Neuzugang bei der Kogge.