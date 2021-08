"Etwas aufbauen": Harald Funsch ist der neue Trainer des Würzburger FV

Bayernligist Würzburger FV hat eine Woche nach der Trennung von Berthold Göbel einen Nachfolger für die Trainerposition gefunden. Die Wahl fiel auf Harald Funsch, der sich sowohl im Erwachsenen- als auch im Nachwuchsbereich bestens auskennt.

Der Würzburger FV hat bei der Nachfolgersuche für Berthold Göbel nach eigenen Angaben seinen Wunschkandidaten für sich gewinnen können. Harald Funsch wird ab sofort die Geschicke bei den Unterfranken leiten. Wie der WFV in einer Meldung schreibt, passt Funsch aus folgenden Gründen gut zum Verein: "Der 57-jährige Oberdürrbacher überzeugt mit seiner langjährigen Erfahrung im Erwachsenenbereich, gepaart mit den Tätigkeiten in der Nachwuchsförderung des DFB/BFV. Beim Verein dürfte Funsch noch vielen als BFV-NLZ-Leiter (2012/13) bekannt sein." Bis 2020 war er Trainer beim Landesligisten ASV Rimpar und trainierte unter anderem auch schon den FV Lauda in der Oberliga Baden-Württemberg.

Funsch sieht in seinem Engagement "eine reizvolle Aufgabe und Chance mit einem zukunftsorientierten Funktionsteam und einer entwicklungsfähigen Mannschaft mittelfristig etwas aufzubauen". Kurzfristig verkürzt der neue Trainer seinen Urlaub, um am Wochenende beim Punktspiel gegen den 1. FC Sand zur Verfügung zu stehen. Interimstrainer Marco Scheder rückt wieder ins zweite Glied.

Mit Funsch erhofft sich der WFV eine mittel- bis langfristige Zusammenarbeit, in der eine engere Verzahnung mit dem Jugendbereich angestrebt wird. Vorerst gilt der Fokus aber der aktuellen Bayernliga-Mannschaft, die momentan auf einem Abstiegsrelegationsplatz steht, was an der Zellerau natürlich keinen zufriedenstellen kann.