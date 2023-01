"Etwa 30 Blinker gezündet": Gladbach mit Geldstrafe belegt

Borussia Mönchengladbach wurde vom Sportgericht des DFB aufgrund von unsportlichen Verhaltens seiner Fans beim Gastspiel in Bochum mit einer Geldstrafe belegt.

Borussia Mönchengladbach wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes wegen "unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger" mit einer Geldstrafe in Höhe von 30.000 Euro belegt. Wie der DFB am Montag mitteilte, zündeten die Fans der Fohlen vor dem Anpfiff des Bundesligaspiels beim VfL Bochum, welches am 8. November stattfand, "etwa 30 Blinker". Bis zu einem Drittel der Strafe können die Gladbacher für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis zum 30. Juni 2023 nachzuweisen wäre.

Positive Wirkung hatten die Blinker auf die eigene Mannschaft jedenfalls nicht: Denn Bochum führte nach einem Blitzstart bereits früh mit 2:0. Gladbach konnte diese Rückstand nicht mehr wettmachen und unterlag daher beim Tabellenvorletzten mit 1:2.

Es ist bereits die vierte Geldstrafe für die Borussen in dieser Spielzeit. Insgesamt mussten die Gladbacher schon 78.000 Euro zahlen. Da der Verein der Strafe zugestimmt hat, ist das Urteil rechtskräftig.