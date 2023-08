Etikettenschwindel in der Champions League: Die Meister in der Minderheit

"Hammergruppe" oder "Dusel" - eigentlich sind die Diskussionen um die CL-Auslosung müßig. Denn ein Problem sind die Töpfe - und deren zugrundeliegende Zusammensetzung. Ein Kommentar von kicker-Chefredakteur Rainer Franzke.

Die Vergangenheit zählt: Die Töpfe bei der Champions-League-Auslosung. AFP via Getty Images

Man kann natürlich mit Zahlen argumentieren. Dass beispielsweise Union Berlin von den vier Startern der Bundesliga bei der Auslosung zur Champions League in der härtesten Gruppe gelandet ist, weil die drei Gegner der Berliner in der Fünfjahreswertung der UEFA die meisten Punkte (215) gesammelt haben. Dass Bayern München in der vermeintlich leichtesten Gruppe aufschlägt, weil es die Gegner der Münchner zusammen nur auf 149 Zähler bringen.

Und was sagen wir zu Borussia Dortmund? Die drei Gegner des BVB (Paris St. Germain, AC Mailand, Newcastle United) sind mit 156 Punkten gelistet - und haben demnach nicht die Performance der drei Gegner von RB Leipzig; Manchester City, Crvena Zvezda und Youngs Boys bringen es auf 182 Zähler. Aussagekräftig ist das nicht, man kann ebenso in eine Glaskugel schauen.

Das Problem mit der Fünfjahreswertung

Denn die Fünfjahreswertung, eine der Grundlagen für die Bildung der vier Töpfe bei der Auslosung der Gruppen, sagt schon seit geraumer Zeit recht wenig aus über das aktuelle Leistungsvermögen einer Mannschaft - seit das Transferkarussell in Höchstgeschwindigkeit läuft und Vereinstreue eher ein böhmisches Dorf für die meisten Profis ist.

Mit den Erfolgen von vor drei, vier oder fünf Jahren haben die aktuellen Kader der meisten Vereine nichts mehr zu tun. Selbst während der Auslosung war noch nicht klar, ob sich der eine oder andere Klub noch bis zum Ende der Transferperiode am Freitag (18 Uhr) noch mit einem Star verstärkt oder noch einen Topspieler abgibt - der BVB machte beispielsweise nur kurz nach der Auslosung die Verpflichtung von Nationalstürmer Niklas Füllkrug publik.

Etikettenschwindel in der "Königsklasse"

Klar ist indes, dass die Champions League letztmals in dem aktuellen Format spielen wird. Was in der Saison 1955/56 mit den Namen Europapokal der Landesmeister als reiner Wettbewerb nationaler Titelgewinner begann, wurde über zahlreiche Reformen zunehmend verwässert. Seit 1992 nennt sich der Wettbewerb Champions League.

Das ist im Grunde ein Etikettenschwindel, spielen doch inzwischen bedeutend mehr Mannschaften mit, die eben nicht aktueller Meister ihrer Liga sind. Spanien ist in dieser Saison mit fünf Vereinen vertreten, die Bundesliga brachte in der vergangenen Saison ebenfalls ein Quintett an den Start.

Wie werden die CL-Reformen angenommen?

Ab der Saison 2024/25 wird es noch verrückter. Statt 32 gehen dann 36 Klubs an den Start, die nicht mehr auf acht Gruppen verteilt sind. Die 36 Mannschaften spielen dann in einer Liga, jede bestreitet vier Heim- und Auswärtsspiele, die Gegner werden aus einer Setzliste zugelost. Die acht bestplatzierten Klubs qualifizieren sich für das Achtelfinale, die Vereine auf den Plätzen 9 bis 24 spielen in einer Play-off-Runde die restlichen acht Teilnehmer des Achtelfinales aus.

Unter dem Strich stehen ab 2024 dann 225 statt 125 Spiele auf dem Programm. Diese Reform spaltet die Fans stärker als alle anderen vorangegangenen Änderungen in der früheren "Königsklasse." Im kicker-Voting sprechen sich 84 Prozent der Teilnehmer gegen diese Reform aus.

Und natürlich fällt auch hier eine Prognose schwer. Wird das neue Format Akzeptanz finden? Oder wird sich eine größere Zahl an Fans von der sogenannten Champions League abwenden?