Eta neuer Cheftrainer von Tennis Borussia Berlin

Benjamin Eta hat einen neuen Job: Der Ex-Coach von Weiche Flensburg geht in die Oberliga NOFV-Nord zum ehemaligen Bundesligisten Tennis Borussia Berlin.

TeBe hat am Samstag sein Trainerteam für die anstehende Saison präsentiert: Wie der Verein bereits im April bekanntgab, übernimmt Benjamin Eta das Cheftrainer-Amt beim NOFV-Oberligisten in der Spielzeit 24/25. Der gebürtige Hamburger trainierte zuletzt in der Regionalliga Nord Weiche Flensburg, wo er allerdings im November 2023 nach einer Ergebnis-Krise seinen Hut nehmen musste und von Torsten Fröhling ersetzt wurde, der den Verein über die Relegation noch in der Liga hielt. Zuvor war der 43-jährige Eta von 2020 bis 2022 auch schon für den Bremer SV in sportlich leitender Verantwortung.

Unterstützten wird Eta, dessen Frau Marie-Louise als Co-Trainerin bei Bundesligist Union Berlin arbeitet, von Umberto Sacchi. Der gebürtige Italiener war in der vergangenen Spielzeit nach dem Abgang von René Lorenz zunächst als Co, zum Ende der Saison schließlich als Cheftrainer in den Fokus gerückt. Das Trainergespann vervollständigen sollen als weiterer Co-Trainer Dominique Bonanni (mit Fokus auf den athletischen Teil) sowie Murat Gönen als Torwart-Trainer. Als Teammanager wird zudem Jack Luardi übernehmen, er soll die sportliche Leitung unterstützen und weitere Professionalität in die organisatorischen Abläufe bringen.

In der fünftklassigen Oberliga beendeten die Berliner, in den 70er Jahren immerhin zwei Spielzeiten lang im deutschen Oberhaus vertreten, die Saison 23/24 jüngst auf Rang 6 - mit stolzen 30 Punkten Rückstand auf Meister Hertha Zehlendorf. In der Saison 2022/23 war man erst aus der Viertklassigkeit abgestiegen.