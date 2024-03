ESV Regensburg holt U20-Nationalspielerin

Der Handball-Zweitligist ESV 1927 Regensburg holt zur kommenden Saison eine U20-Nationalspielerin.

Die aktuelle U20-Nationalspielerin Julika Birnkammer ist im rechten Rückraum zu Hause, kann aber auch auf dem rechten Flügel agieren.

„Wir sind schon seit längerer Zeit mit Julika in Kontakt und hatten uns vor der aktuellen Saison darauf verständigt, dass es für ihre Entwicklung gut ist, viel Spielzeit beim TSV Haunstetten in der 3. Liga und beim TSV Schwabmünchen in der Jugend-Bundesliga zu sammeln", sagt der Sportliche Leiter Robert Torunsky.

„Als bayerische Nummer eins im Frauenhandball ist es natürlich unser Ziel, dass die größten Talente aus dem Freistaat bei uns spielen. Wir freuen uns sehr, dass Julika zu den Bunkerladies kommt und in Regensburg ihr Studium aufnehmen wird."

Goldbach: "Sie besitzt großes Potenzial"

Auch Trainer Bernhard Goldbach ist glücklich über den Neuzugang: „Julika ist eine sehr dynamische Spielerin, die mit ihrer Schnelligkeit viele Zweikämpfe gewinnt und ideal für das Tempospiel ist. Sie besitzt großes Potenzial, das wir jetzt eine Liga höher gemeinsam noch weiter ausschöpfen möchten."

„Ich bin gespannt auf alle neuen und aufregenden Erfahrungen, Herausforderungen und Erlebnisse, die ich mit den Bunkerladies sammeln darf. Für mich bringt der Wechsel nach Regensburg die Chance, mich sportlich nochmal weiterzuentwickeln und ich freue mich darauf, schnell in der für mich neuen Liga Fuß zu fassen und die Mannschaft bestmöglich zu unterstützen", so Julika Birnkammer.