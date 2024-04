ESV Regensburg holt Talent aus Leverkusen

Der Frauen-Zweitligist ESV 1927 Regensburg holt zur kommenden Saison ein Talent von Bayer Leverkusen.

Von den in der 3. Liga Süd-West aktiven "Juniorelfen" des TSV Bayer 04 Leverkusen wechselt Ella Jaeschke zu den Zweitliga-Handballerinnen des ESV 1927 Regensburg. „Wir freuen uns, mit Ella eine sehr talentierte Spielerin zu bekommen. Ella hat uns beim Probetraining sowohl sportlich als auch menschlich sofort überzeugt", sagt Bernhard Goldbach.

"Eine Keeperin mit viel Potenzial"

„Sie wird gut in unser junges Team passen und wir sind uns auch sicher, dass sie in der 2. Liga schnell Fuß fassen wird", so der ESV-Coach weiter. Der Sportliche Leiter Robert Torunsky ergänzt: „Nachdem uns Steph Lukau früh mitgeteilt hat, dass sie in der kommenden Saison pausieren möchte, sind wir froh, eine Keeperin mit viel Potenzial gefunden zu haben."

„Ich freu mich sehr darüber, in der kommenden Saison bei den Bunkerladies eine Entwicklungsmöglichkeit zu bekommen. Durch meinen Wechsel nach Leverkusen habe ich gemerkt, was mir der Handball gibt und wieviel Spaß mir dieser Sport auf hohem Niveau macht. Deswegen verspüre ich schon jetzt große Vorfreude auf meine ersten Schritte in der 2. Liga", sagt Ella Jaeschke.

„Ich bin mir sicher, den richtigen Verein gefunden zu haben und freue mich sehr auf neuen Input und die kommende Saison. Die Mädels sind super offen und ich bin sehr optimistisch, dass wir durch die tolle Atmosphäre und den großen Ehrgeiz in der Mannschaft sehr viel erreichen können", so Jaeschke.

„Ich möchte im Training alles geben und die Mannschaft mit guten Leistungen unterstützen, damit wir als Team schnell zusammenwachsen und den bestmöglichen Platz in der Liga erreichen", nennt Ella Jaeschke, die bei den Bunkerladies die Nummer 21 tragen wird, ihre Ziele.

Bundesliga-Debüt in dieser Saison

Die 1,78 Meter große Noch-18-Jährige ist aktuell Mannschaftskapitänin der Juniorelfen und konnte in dieser Saison bereits ihr Erstliga-Debüt bei den Werkselfen, aktuell Tabellenneunter der Beletage, feiern. Die Bundesliga-Premiere bezeichnet die ursprünglich aus Wangen im Allgäu stammende Torhüterin als ihren bislang größten sportlichen Erfolg.

Daneben nennt sie die Teilnahme am Final Four der A-Jugend in der Saison 2022/23 sowie die Auszeichnung als beste Spielerin samt Wahl ins Allstar-Team der Österreichischen Meisterschaft als Karrierehighlights.