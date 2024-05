ESV Regensburg holt sich Kreisläufertalent aus der 1. Liga

Die Zweitliga-Handballerinnen des ESV 1927 Regensburg verstärken sich zur neuen Saison mit einer Kreisläuferin von der HSG Bensheim/Auerbach, dem aktuellen Tabellenzweiten der 1. Liga.

Wie der Verein in einer Pressemeldung mitteilte, wird Sophia Ewald zur neuen Saison zum ESV Regensburg wechseln. Die 19-Jährige ist schon der siebte Neuzugang des ESV für die kommende Spielzeit.

„Sophia ist ein anderer Kreisläufertyp als Julia Drachsler und Sara Mustafic. Sie hat uns im Probetraining in Angriff und Abwehr voll überzeugt und besitzt auch noch Entwicklungspotenzial. Wir sind sehr glücklich, dass Sophia in ihre bayerische Heimat zurückkehrt und uns verstärkt", freut sich ESV-Trainer Bernhard Goldbach über den Neuzugang.

Robert Torunsky, sportlicher Leiter des ESV, fügt hinzu: „Sophia passt hervorragend in unser Anforderungsprofil von jungen, hungrigen Teamplayern und zur Mannschaft. Wir freuen uns auf die nächsten Jahre mit ihr".

„Mich hat beim ersten Probetraining umgehend die freundliche und positive Stimmung im Team angesprochen. Ich habe mich sehr schnell willkommen gefühlt und dazu hat nicht zuletzt auch das Team um das Team erheblich beigetragen", so Sophia Ewald.

Sie ergänzt: „Ich kenne erfreulicherweise bereits einige Spielerinnen aus gemeinsamer Vergangenheit, sodass ich sehr optimistisch auf meine beginnende Zeit in Regensburg blicke und davon überzeugt bin, dass ich in allen Bereichen einiges an neuen, wertvollen Erfahrungen sammeln kann". Dabei hat sie besonders ein Ziel vor Augen: „Perspektivisch möchte ich ein wichtiger Bestandteil der Bunkerladies werden". In Regensburg wird sie außerdem eine Ausbildung als Kauffrau beginnen.

Bundesliga-Debüt mit 17

Sophia Ewald kommt gebürtig aus dem oberbayerischen Erding und begann schon im Alter von vier Jahren bei der SpVgg Altenerding mit dem Handballspielen. 2019 wechselte sie zum TSV EBE Forst United, wo sie 2020 in der Bayernliga-Damenmannschaft debütierte. 2021 folgte der Wechsel an die Flames-Akademie in Bensheim/Auerbach. „Dort konnte ich sowohl in der A-Jugend-Bundesliga als auch in der 3. Liga bei den Junior Flames viele Erfahrungen sammeln", so Sophia Ewald.

„Der nächste große Schritt war dann die feste Berufung in den Bundesligakader der Flames im Februar 2023", so die Kreisläuferin, die bereits 2022 ihr Bundesliga-Debüt gab. In der aktuellen Saison stehen für Ewald elf Erstliga-Einsätze mit fünf Treffern sowie einige Auftritte im Europapokal zu Buche.