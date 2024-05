ESV Regensburg holt Jugendspielerin aus Leverkusen

Für die kommende Saison verstärkt sich der ESV 1927 Regensburg mit einer A-Jugendspielerin vom TSV Bayer 04 Leverkusen. Der Neuzugang ist dabei kein unbekanntes Gesicht.

Mia König kehrt zum ESV 1927 Regensburg zurück. Der Linksaußen spielte bis zur Saison 2019/20 in der Jugend des ESV. „Mia ist eine sehr talentierte Spielerin, noch dazu aus der Region. Wir sind froh, dass sie bald wieder zurück bei uns im Bunker ist. Wir hoffen, dass ihr nach ihren Verletzungen die Heimatluft sowie die vertraute Umgebung guttun und sie hier die nächsten Entwicklungsschritte in ihrer Handballlaufbahn machen wird", freut sich ESV-Trainer Bernhard Goldbach auf die Rückkehrerin.

Nach ihrer Knieverletzung möchte Mia König „schnell wieder auf mein altes Niveau zurückkommen und jede Trainingseinheit nutzen, um mich handballerisch weiterzuentwickeln. Ich bin sehr dankbar, dass ich trotz meiner langen Verletzungspause das Vertrauen bekomme, meine ersten Schritte in der 2. Liga zu machen. Ich bin mir sicher, dass die Rückkehr nach Regensburg die richtige Entscheidung ist, mich handballerisch und persönlich weiterzuentwickeln."

Der Kontakt zur Heimat sei ohnehin nie abgebrochen und sie habe in den vergangenen Saisons einige Heim- und Auswärtsspiele live gesehen. „Durch meine Vergangenheit hier kenne ich bereits einige Spielerinnen und auch die tolle Stimmung bei den Heimspielen im Bunker, weshalb ich mich schon jetzt sehr auf die neue Saison freue." Neben dem Handball wird Mia König in Regensburg ihr Jura-Studium an der Universität aufnehmen.

Zum Handball kam die Rechtshänderin im Alter von sechs Jahren durch Zufall. „Ich wollte eigentlich Fußball spielen, aber in Hemau gab es nur Handball." Der Sport habe ihr dann so gut gefallen, dass sie dabeigeblieben ist. Von ihrem Stammverein HG Hemau/Beratzhausen wechselte sie dann in der Saison 2017/2018 zum ESV.

Drei Jahre später war die 18-Jährige in der Spielzeit 2020/21 für Borussia Dortmund am Ball, bevor der Wechsel nach Leverkusen erfolgte. Dort wurde König direkt Deutsche Meisterin in der A-Jugend und durfte ihre ersten Länderspiele für die U18-Nationalmannschaft bestreiten. Mit dieser erreichte sie beim European Youth Festival 2022 den vierten Platz.