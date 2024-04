ESV 1927 Regensburg verpflichtet Rückraum-Talent

Der Handball-Zweitligist ESV 1927 Regensburg holt zur kommenden Saison eine talentierte Rückraumspielerin vom Thüringer HC.

Emma Seiler wird in der kommenden Saison das Regensburger Trikot tragen. ESV 1927 Regensburg/Seiler

Emma Seiler wechselt vom Thüringer HC II in die UNESCO-Welterbestadt. Die flexibel einsetzbare Rückraumspielerin kommt am liebsten auf der Mitte-Position zum Einsatz und hat großen Anteil daran, dass die Bundesliga-Reserve die 3. Liga Nord-Ost mit dem dritten Platz abgeschlossen hat. Die 20-Jährige hat alle 22 Saisonpartien bestritten und dabei 79/8 Treffer erzielt.

Trainer Goldbach: "Gibt uns neue Optionen"

„Mit Emma bekommen wir eine Spielerin, die gern in die Tiefe geht und gerade auch im Tempospiel eine sehr gute Übersicht besitzt. Ihre Art Handball zu spielen, gibt uns neue Optionen", sagt Bernhard Goldbach, Trainer des ESV 1927 Regensburg. „Emma hat beim Probetraining nicht nur sportlich einen sehr guten Eindruck hinterlassen, sondern sich auch gleich hervorragend mit den Mädels verstanden."

Das bestätigt auch Emma Seiler: „Im Probetraining hat mich direkt die offene und herzliche Mentalität der Mädels und des Trainerteams überzeugt, sodass ich mich sehr wohl und gut aufgehoben gefühlt habe. Ich freue mich auf die neue sportliche Herausforderung und darauf, Teil der Bunkerladies werden zu dürfen." Der Sportliche Leiter des ESV, Robert Torunsky, sieht viel Potenzial in der Aufbauspielerin: „Emma hat trotz ihres jungen Alters schon viel Drittliga-Erfahrung und beim THC in zentraler Rolle viel gespielt. Wir freuen uns, sie bei ihrer weiteren Entwicklung zu begleiten."

Nun fühlt sich die 1,72 Meter große Rechtshänderin bereit, in Regensburg den nächsten Schritt zu machen. „Ich freue mich und bin sehr dankbar, mit einer Mischung aus erfahrenen und jungen Bunkerladies spielen und trainieren zu dürfen. Ich möchte von meinen Mitspielerinnen lernen, Erfahrung auf einem neuen Level sammeln und mich in der 2. Liga etablieren", so Seiler. Bei den Bunkerladies wird Emma Seiler (Jahrgang 2003) die Nummer 91 tragen.