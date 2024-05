ESV 1927 Regensburg bindet Linkshänderin

Der ESV 1927 Regensburg kann auch in der kommende Saison auf die Dienste einer vielseitigen Linkshänderin vertrauen, denn Theresa Lettl wird auch über den Sommer hinaus für den Zweitligisten spielen.

Theresa Lettl hat ihren Vertrag verlängert und geht damit in die dritte Saison bei den Bunkerladies. Das vermeldete der Zweitligist heute (15. Mai) offiziell.

"Ich freue mich sehr, weiter mit Theresa zusammenzuarbeiten. Sie hat in dieser Saison einen großen Schritt nach vorn gemacht und ist mit ihrer positiven Art auf und abseits des Spielfeldes ein wichtiger Teil der Mannschaft", sagt ESV-Coach Bernhard Goldbach. "Wir sind uns sicher, dass sie noch besser werden kann", blickt der Trainer auf die Perspektiven der 22-Jährigen.

Über Ebersberg nach Regensburg

Theresa Lettl kam 2022 von ihrem Heimatverein TSV EBE Forst United an die Donau. In ihrer Zweitliga-Debütsaison gelangen ihr 44/2 Tore in 27 Partien. In der laufenden Saison sind es bereits 57/1 Tore in 27 Begegnungen für die im rechten Rückraum und auf Rechtsaußen eingesetzte Linkshänderin. Mit 25 Torvorlagen liegt Lettl auf Rang sechs der teaminternen Wertung.

"Ich freue mich darauf, nächste Saison wieder mit den Mädels um Punkte zu kämpfen", sagt Theresa Lettl. "Ich fühle mich einfach super integriert und wohl." Lettl stammt aus einer Handballer-Familie: Beide Eltern spielten Handball, ebenso die Geschwister Helena und Leander. "Mein Ziel ist es, mich weiter in Abwehr und Angriff zu verbessern und mich im Rückraum immer mehr zu etablieren."